土地公尾牙求財！ 鴻海「錢媽媽」率幹部拜紫南宮

人稱「錢媽媽」的黃秋蓮，也率領集團的重要幹部，帶著金雞回娘家。（圖／東森新聞）





2月3日是農曆12月16，是土地公尾牙，不少民眾都到土地公廟謝神、求財運。以求發財金聞名的南投紫南宮，鴻海集團創辦人郭台銘也是虔誠信眾，上午集團前總財務長，人稱「錢媽媽」的黃秋蓮，也率領集團的重要幹部，帶著金雞回娘家，還捐了兩面金牌和大筆香油錢。

「錢媽媽」黃秋蓮插香。（圖／東森新聞）

鴻海集團財務副總經理劉德宏：「因為今天是尾牙，鴻海集團錢媽媽特地帶鴻海公司以及旗下子公司、各事業群的主要幹部，來這邊祈求整個集團來年各項營運都能順利，馬到成功。」

鴻海創辦人郭台銘是紫南宮虔誠的信徒，之前曾到廟裡請回金雞供奉，每年農曆年前，幾乎都是由錢媽媽黃秋蓮代表，率領幹部們把金雞帶回廟裡過香爐，向土地公致謝，同時請求土地公加持，持續庇佑。

紫南宮主委莊秋安：「很感謝鴻海集團率領所有幹部，今天來跟土地公伯答謝金牌，來答謝土地公土地婆，對他們鴻海的庇佑。」

今年除了準備供品，還特地打了兩大面金牌，和捐了大筆的香油錢答謝，不過金牌重量和香油錢金額，廟方則說不方便透露，要保密。

