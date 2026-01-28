土地公尾牙要來了！專家揭財運噴發祕訣 「唸4句話」旺整年

生活中心／彭淇昀報導

歲末年終將至，不少上班族期待尾牙能抽到大獎。民俗專家王老師分享，2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，前往自己常拜的土地公廟走一趟，並說出「4句話」，將迎來2026整年好運。

民俗專家王老師分享，農曆尾牙當天到土地公拜拜，並說出「4句話」能迎來整年好運。（示意圖／資料照）

王老師在臉書粉專表示，土地公尾牙當天，把感恩放在求財之前，財路才會開，起之於感恩，終於乾元亨利貞，將感恩之心化為天地萬物的正能量，財富豐盛，事業通達。

王老師表示，可到自己常拜的土地公廟走一趟，幫土地公拜個尾牙，並唸出「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」，這句話有很強的正能量。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

