土地公尾牙開運！專家曝求財吉時、發財3寶 拜對財運旺整年

今年國曆2月3日適逢土地公「尾牙」，不只是替土地公祝壽的日子，也被視為一年中相當適合求財的好時機。民俗專家楊登嵙指出，信眾若在這天吉時準備3項物品製作「發財水」，並妥善安置「發財香灰」與「發財金」，有助於為來年招財納福、提升整體財運。

想求財的民眾，可準備50元銅板2枚、10元6枚、1元8枚，組合成金額「168」，一併裝入同一個紅包袋中，再前往土地公廟拜拜。（示意圖／資料照）

楊登嵙分享，土地公是民間信仰中的重要財神之一，每年農曆12月16日為「土地公尾牙」，今年正好落在國曆2月3日。許多信徒會選在這天前往廟宇為土地公祝壽，因為此時土地公心情愉悅，向其祈求財運也相對容易實現，建議把握當天上午7點到下午5點之間，到土地公廟參拜。

在拜拜求財前，需事先準備3樣關鍵物品：

【發財金】

準備50元銅板2枚、10元6枚、1元8枚，組合成金額「168」（一路發）與數字「268」（二路發）的吉利數字後，一併裝入同一個紅包袋中。

【發財香灰】

攜帶裝有發財金的紅包袋，另備一個空紅包袋，待擲筊獲允後，用來裝取土地公香爐內的香灰，即為「發財香灰」。

【發財水】

準備一個空的寶特瓶，裝取土地公廟內水龍頭或飲水機的水，作為「發財水」。

楊登嵙指出，參拜時點香稟告土地公，清楚說明自己的身分與心願，內容越具體越好，「福德正神在上，弟子／信女（姓名），農曆出生於（生日），現居住於（地址），今日特來向福德正神祈求發財金、發財香灰與發財水，懇請保佑弟子事業順利、生意興隆、財源廣進、業績達標」。

稟告完畢後，需擲筊請示土地公是否同意，若擲出一正一反，為「聖筊（允筊）」，代表土地公答應所求；若為兩反面為「笑筊」，可重新擲筊；2正面則為「陰筊」，表示不允許，需檢視心念或祈求內容是否合宜。

獲得聖筊後，即可進行後續儀式，用紅包袋裝取一把土地公香爐中的香灰，將廟水裝入寶特瓶，同時把裝有168元銅板的發財金紅包，在土地公香爐上順時針繞行3圈，象徵正式啟動招財儀式。

至於擺放方式，楊登嵙也提醒各有訣竅，「發財香灰」可放在家中客廳斜對角、呈L形的「藏風聚氣」位置，也可倒入自家神明香爐，或隨身攜帶，擇一或分別放置於3個地方。

「發財水」則可擺在客廳的聚財位，也能直接飲用，或在煮飯、煮湯時加入料理中，象徵把財氣吃進身體裡。

至於「發財金」，建議可放置於以下6個位置，加強招財效果：

財帛星位：2026年丙午馬年的財帛星落在住宅東方，企業主或業務人員可將發財金與錢母安置於此。

客廳斜對角的聚財位。

保險箱上方或保險箱內。

生財工具上，如電腦、收銀機等。

錢包或隨身包包內。

隨身攜帶在身上。

透過正確準備與擺放，象徵財氣流動、好運延續，為新的一年討個好兆頭。

