土地公尾牙2/3登場！唸「4句話」好運、財氣旺整年

年關將近，今年國曆2月3日為「土地公尾牙」（農曆12月16日），民俗專家王老師提醒，當天若能唸出「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」這4句話，將迎來整年的好運與財氣。

今年國曆2月3日為「土地公尾牙」。（示意圖／翻攝自烘爐地臉書）

王老師透過影片分享，這段話蘊含強大的能量，從感恩出發，最終以乾元亨利貞作結，能將感恩之心轉化為天地萬物的正面能量，進而帶來財富豐盛與事業通達。

他特別強調，土地公尾牙這天最關鍵的是「把感恩放在求財之前」，唯有如此，財路才會真正為信眾敞開。

廣告 廣告

王老師建議，信眾當天應該前往平時常去參拜的土地公廟走一趟，為土地公拜個尾牙，表達感恩之意。他祝福所有信眾在2026年能夠財運亨通、心想事成，達到乾元亨利貞的圓滿境界。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

中信兄弟參加「美洲」冠軍棒球賽 主席：從台灣來墨西哥不容易

Toyz爆獄中娶篠崎泫！「升格台灣女婿」避免遭驅逐

免費仔注意！YouTube擬把「倍速播放」改為付費專屬