土地公廟天公爐遭丟蛇、潑黑漆…祂降駕哭訴：受不了！竟是地主搞鬼

記者簡榮良／高雄報導

這場糾紛橫跨人神兩界！高雄美濃區三降寮一間位處田間的土地公廟，遭人蓄意潑黑漆機油、天公爐丟蛇、神桌上放死雞，就連神像也不放過用黑色髒布覆蓋；神明為此降駕附身哭訴「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。信眾都想知道是誰在太歲上動土，追究原因竟是地主想拆廟種田，訴求卻長期遭漠視，反而還集資修繕屋頂，地主才會想出如此極端手法抗議。

高雄,地主,信眾,天公爐,神像,神明,美濃區,土地公

據悉，這座土地公廟位於德興里某處田間，香火延續超過70年，但近期開始出現異狀，天公爐被人蓄意丟蛇、死雞放桌上，牆面、神像被潑黑漆、機油，居民以為是尋仇，追根究底才知道是地主幹的；地主供稱年事已高，想拆廟種田，一直有向信徒表達「不給拜」的訴求，卻長期遭漠視，被當耳邊風，信徒甚至集資修繕屋頂，地主一氣之下，才會想出如此極端手法抗議；由於該廟屬於地主所有，因此並沒有毀損、提告等問題。

廣告 廣告

由於該廟屬於地主所有，因此並沒有毀損、提告等問題。（圖／翻攝畫面）

中壇里長楊秋田指出，這間土地公廟災厄連連，信眾都拿地主沒輒，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現土地公的臉部被蓋上黑色髒布，不久後神明附身抱怨說祂受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊：「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。

對此，民政局表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議其他信眾與地主妥善協調，將神安置他處。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

左營16槍殺爆頭前…送海外特訓！槍手「擁妻訣別」安家費用曝

議員參選人遭爆「婚外情ing」…匿名黑函曝！市黨部發聲了

左營16槍「行刑式」爆頭亡！百日浮人形…生前得罪大咖身份曝

房東孤爬柴山…失蹤17天「最後身影曝」！山友：他不愛拍照

