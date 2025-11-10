土地公廟廁所內愛愛2次 男子網交未滿14歲少女判4年10月

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名工廠作業員陳姓男子，於網路交友軟體「WEPLAY」結識未滿14歲少女「小花」(化名)，2度邀約到土地公廟的公廁內發生性行為。陳男辯稱雙方僅有親吻、擁抱，但苗栗地院法官認為，若是親吻擁抱，在土地公廟前廣場即可，且兩人通聯聊天紀錄中，陳男也自曝雙方做愛2次，未違反小花意願，依犯對未滿14歲少女為性交2罪，各處3年10個月，併應執行4年10個月。

陳男透過交友軟體「WEPLAY」結識小花，明知小花為未滿14歲之學生，於2023年7月間的2天深夜11點許，邀約小花出門到土地公廟的公廁內，發生性行為。

廣告 廣告

陳男行徑東窗事發後，小花媽媽怒不可遏，報警提告。但陳男否認犯行，辯稱，他和小花僅有碰面1次，且碰面時僅有親吻和擁抱等語；陳男的辯護人則為其辯稱，小花可能是因記憶混淆，因而將陳男與其他名男性經歷之事，誤為與陳男碰面時所發生。

但法官依小花證述及檢警查得小花與陳男的通訊軟體聊天對話紀錄中，小花向陳男表示「我媽覺得跟男生出去就一定會被強姦之類的」、「雖然我們出去都在做愛」後，陳男隨即回覆「蛤」、「你跟男生做愛？」、「啥小」等語，嗣經小花回稱「我跟你啦」後，陳男即明確回覆告訴人「也只有兩次啊」，不採信陳男及其辯護人之詞。

法官甚至指出，若此案確如陳男所辯般，僅係和小花碰面並親吻、擁抱，大可於別無他人在場的土地公廟前為之，沒有必要特地一同進入土地公廟公廁內，甚至刻意不開啟公廁內之燈光，由此更可徵2人當時確如小花所證稱般是欲發生性關係，而為避人耳目而特地進到未開燈之公廁深處內。

【看原文連結】

更多自由時報報導

人倫悲劇！彰化驚傳46歲女疑殺害7旬母後墜樓亡

假按摩真猥褻！2名17歲武術女選手受害20次 宜縣國中體育老師判3年

太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

