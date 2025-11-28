土地公廟會計兼廟祝提告討薪73萬 法官認證「無償奉獻神明」判免了

土地公廟會計兼廟祝提告討薪73萬，法官認證「無償奉獻神明」判免付。翻攝廟方臉書

在高雄市大寮區前庄福德宮擔任會計的蔡姓男子今年初提告，指控廟方壓榨勞工，表示自己多年來擔任會計，偶爾兼任廟祝，薪資卻不固定發放，甚至還曾連續三個月沒領到錢，不符勞基法規定，向廟方求償73萬餘元薪資差額及退休金。但法院審理後採信廟方說法，認為蔡男是到廟裡做志工，免打卡上下班愛來就來，雙方並無僱傭關係，判廟方免賠。可上訴。

這起「神明帳房」討薪記，起於蔡男提告聲稱他從2018年起擔任廟方會計，更自2020年開始領取固定報酬，卻慘遭壓榨，包括2020年前3個月零收入，4月至隔年12月才月領1萬2千元，2022年後更慘，月薪僅剩5千元，均遠低於基本工資。

蔡男說，中間他還一度必須「校長兼撞鐘」，在廟祝空缺期間兼任開廟門、清潔等廟祝工作，卻沒領到本應發給廟祝的年終獎金，退休金也被廟方「忘光光」。

廟方則喊冤反駁，表示與蔡男間並無僱傭關係，強調台灣宮廟文化中，廟內職務多由信徒出於對神明的奉獻「無償」擔任。

廟方指出，蔡男原本就是無償幫廟方記帳，2020年4月間因開始廟宇重建工程，導致蔡男工作量增加，廟方出於好意才從4月起至隔年12月每月發給12000元津貼，後來改為每月5000元報酬。並強調，雙方並無上下從屬關係，蔡男亦無所謂上下班時間，只是偶爾收錢記帳而已。

廟方陳姓總幹事出庭作證時更爆料，蔡男工作彈性超高，「不用打卡、不用請假，愛來就來愛走就走」，廟裡也沒有他專屬的辦公桌椅，就是一個來去自如的志工。

法官調查後認為，蔡男在2014年至2018年間確實是無償服務，2020年後雖領取報酬，但工作時間完全自由，沒人管他何時上下班，做錯事也不會被扣錢，從經濟、人格及組織三大從屬性質審視，蔡男與廟方均無一般僱傭契約具備的要件，認定屬委任性質，判決廟方免賠償薪資。可上訴。



