土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

位於高雄市大寮區的前庄福德宮爆發一起勞資爭議案件。蔡姓男子自2018年起在該廟協助處理會計、出納等庶務工作，並經常接受主委、總幹事交辦的其他事務。根據法院判決書記載，蔡男主張自2020年1月開始向廟方支領薪資，但金額極不穩定。

蔡男表示，他領取的月薪最高時為1萬2千元，之後被調降至5千元到6千元不等，期間甚至有3個月完全沒有領到任何報酬。此外，廟方從未替他投保勞健保，在廟裡缺乏廟公期間，他還必須協助開關廟門等工作。基於這些情況，蔡男在2023年4月被解任後，向法院提告要求廟方返還工作3年半以來的薪資差額，總計73萬餘元。

面對蔡男的指控，廟方在法庭上提出不同說法。廟方代表指出，在台灣廟宇文化中，許多職務都是信徒基於對神明的奉獻而無償擔任。蔡男最初也是自願協助管理財務，直到2020年4月因廟宇重建導致工作量增加，廟方才象徵性給予每月1萬2千元報酬，後續調整為5千元至6千元。

廟方強調，他們從未與蔡男簽訂正式聘任合約，廟內也沒有為他準備專屬辦公桌或電腦設備。蔡男的工作模式相當自由，不需要打卡、不來也無須請假，想來就來、想走就走，一年只需交一次財務報表。這些情況都顯示雙方並非僱傭關係，而是委任或志工性質。

法院傳喚廟方總幹事出庭作證。總幹事證稱，廟內的清掃、擦拭供桌、奉茶等日常工作都是由他親自處理。至於廟門開關和環境整理，則由爐主、頭家等人輪流負責，這些人員都是無薪志工。總幹事指出，蔡男的工作內容僅限於募款收錢、記帳和匯款，完全沒有參與廟祝相關工作。

總幹事進一步說明，爐主和頭家是經由向神明擲筊方式從信眾中選出的12人，每人輪值一個月，每週輪流負責開關廟門和上午打掃工作。這些人員與蔡男一樣都是志工性質，沒有固定上下班時間，也沒有遲到早退的規定。

高雄地方法院在審酌雙方提出的證據後，認定蔡男的工作性質不符合勞動基準法所定義的僱傭關係。法官認為，從工作模式、報酬給付方式、有無固定上班時間等各方面來看，蔡男與廟方之間較接近委任或志工關係。

基於上述理由，法院判決蔡男敗訴，駁回其73萬餘元薪資差額的請求。判決書指出，本案仍可上訴。這起案件反映出台灣廟宇管理中常見的模糊地帶，許多在廟宇服務的人員究竟屬於員工還是志工，往往缺乏明確界定，容易產生爭議。

