土地公廟被燒成廢墟！縱火者曝光 主委痛心發聲

位於台中市西區的忠誠福德祠昨（26）日晚間10點38分左右，因不明原因燃起熊熊烈火，整間廟從神像到裝潢通通付之一炬，在警方調查後發現竟是人為縱火，循線找到縱火者竟然是分別只有13歲、10歲的少年。

這起火災發生在昨（26）日晚間，台中市消防局合計派了30人、14車前往灌救，火勢控制住後熄滅，但整座廟宇已燒成了一座廢墟，幸好無人傷亡。警方調查，當時有兩名少年跑進寺廟內，玩廟宇常見的瓦斯點香器，一不小心把火燒到一旁的塑膠袋，火焰迅速蔓延到旁邊的金紙等易燃物品，肇事少年嚇得直接烙跑。

台中市政府社會局表示，2名少年為其他縣市安置在臺中私立機構的兒少保護個案，現在機構工作人員與縣市主責社工正陪同涉事少年製作筆錄，案情由警方持續釐清中、起火原因也由火調科持續調查中。經了解，2名少年擅自離開機構，社會局將偕同機構加強提升安置兒少的法律知能。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該廟主委童來成痛心地表示，廟宇重建費用高達好幾百萬，他調閱了監視器發現火災竟是人為，是住在附近兒少收容機構的兩名個案少年，他們原先要燒金紙，但燒不起來，居然改燒掃把，不慎引燃塑膠袋與金紙，造成火勢一發不可收拾後，當場逃離現場。

