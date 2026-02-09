土地公廟香火盛引車流 175線道路兩日取締各式違規34件

cnews204260209a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆年節將近，台南白河區崁頂福安宮土地公廟，因香火鼎盛，不少信眾前來祈福。白河警分局表示，為維護山區交通安全及居民安寧，2月7、8日的週末、日2天，聯合新營監理站及台南市環保局，在白河區175線南寮路段聯合稽查，取締各種違規改裝、惡性違規及噪音車輛等。共計攔檢汽、機車80輛，取締各式違規不法共34件，希望能維護居民與遊客的生活品質與休憩安寧。

警方表示，兩天時間共取締各式違規不法共34件，其中當場舉發改裝排氣管不辦理異動登記3件、汽機車頭燈電系變更LED未登檢10件、機車引擎變更未登檢1件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更9件、無照駕車2件，當場扣牌並移置新營拖吊場保管。

白河警分局表示，環保局檢測改裝排氣管汽機車3輛噪音超標，除依噪音管制法告發外，並要求限期改善。另外，也蒐證改裝排氣管噪音汽車，通報環保局召回2輛；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站，召回檢測4件。

白河警分局呼籲，民眾若發現有改裝噪音車輛擾寧情形，可主動記錄車號、時間、地點等資訊，並拍攝上傳相片，包含車牌及排氣管或影片，至環境部噪音車檢舉網站通報，共同維護生活品質。

