土地公廟香火盛引車流 175線道路兩日取締各式違規34件
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
農曆年節將近，台南白河區崁頂福安宮土地公廟，因香火鼎盛，不少信眾前來祈福。白河警分局表示，為維護山區交通安全及居民安寧，2月7、8日的週末、日2天，聯合新營監理站及台南市環保局，在白河區175線南寮路段聯合稽查，取締各種違規改裝、惡性違規及噪音車輛等。共計攔檢汽、機車80輛，取締各式違規不法共34件，希望能維護居民與遊客的生活品質與休憩安寧。
警方表示，兩天時間共取締各式違規不法共34件，其中當場舉發改裝排氣管不辦理異動登記3件、汽機車頭燈電系變更LED未登檢10件、機車引擎變更未登檢1件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更9件、無照駕車2件，當場扣牌並移置新營拖吊場保管。
白河警分局表示，環保局檢測改裝排氣管汽機車3輛噪音超標，除依噪音管制法告發外，並要求限期改善。另外，也蒐證改裝排氣管噪音汽車，通報環保局召回2輛；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站，召回檢測4件。
白河警分局呼籲，民眾若發現有改裝噪音車輛擾寧情形，可主動記錄車號、時間、地點等資訊，並拍攝上傳相片，包含車牌及排氣管或影片，至環境部噪音車檢舉網站通報，共同維護生活品質。
照片來源：台南市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
Ford 預告將推 5 款親民新車！涵蓋轎車、SUV、MPV 與皮卡車型
目前新車售價持續飆漲，去年美國平均新車價格達 50,326 美元（約 159 萬元台幣）創下歷史新高，而 Ford 打算藉此機會推出一系列價格親民的車款，預計有 5 款新車且售價都會低於 4 萬美元（約 126.3 萬元台幣），並且涵蓋轎車、SUV、MPV 以及皮卡車型，意味著 Ford 將重新搶攻大眾市場。
Toyota新專利技術讓單馬達電動車故障也不會顧路
電動馬達與電池是電動車最重要的系統零件，其中電動馬達若是損壞則是會讓車輛拋錨顧路，對此Toyota於2025年就向美國專利商標局申請註冊電動馬損壞仍能讓車輛繼續行駛的專利技術。電動馬達和電池電動車最重要的系統，其中電動馬達若是損壞故障可是會讓車輛無法行駛，若是雙馬達車型其中一個馬達故障，在軟體設定下會讓車輛進行跛行模式，不過若是單馬達車型就只能原地等待救援。 對此Toyota在2025年向美國專利商標局申請註冊電動馬達容錯專利技術，該技術透過檢測功能，當檢測到馬達出現部分短路故障時，則採取切斷故障部分的電源讓其餘部件能維持運行避免完全拋錨顧路，並讓馬達以更低功率與運轉驅動車輛能安全靠邊停車或開往維修中心。目前這項詹麗尚未宣布何時會實際運用。單馬達電動車若馬達故障則會無法行駛。Toyota新專利技術加入容錯功能，若單馬達車型故障只會切斷故障部分電源，好讓其餘能繼續以低功率輸出讓車輛得以靠邊停車或開往維修中心。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
小改款Nissan X-Trail台灣測試中，中型SUV市場進入備戰狀態
2026年才剛開始，台灣的中型SUV市場就傳出濃濃煙硝味。繼福特導入Territory、Toyota發表大改款RAV4，近日有網友捕捉到小改款X-Trail在台灣街道測試的身影，意味著Nissan已經進入備戰狀態，目前推估最快第二季登場，如果再加上同樣被捕捉到測試車的油電版Honda CR-V、小改款Kia Sportage，可以預期今年中型SUV市場的戰火將會非常猛烈。
2026過年開車必看 車禍處理「黃金七字口訣」與保險種類一次看懂｜汽車小學堂
新春連假期間，很多人不是返鄉就是安排出遊，路上車子一下子多了起來，長時間開車、精神疲勞，加上不熟悉的路況，行車風險自然也跟著提高。雖然現在不少車輛都配備了預防碰撞系統（AEB）和各種輔助駕駛功能，看起來更安全，但實際上科技再進步，也沒辦法保證完全不出意外。車禍發生當下往往令人措手不及，在驚慌或憤怒之餘，駕駛人更應保持冷靜，並依照SOP標準流程妥善處理，才能有效保障自身權益，避免後續衍生不必要的爭議。
曝台中捷運藍線主線將延伸太平 捷工局拚實現「一車到底」服務
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市政府近年推動中部地區軌道運輸建設，在捷運藍線主線開工後，公布延伸太平計畫，逐步完善捷運整體路網布局。市府捷運工程局今（9）日指出，捷運藍線主線機電系統標及機廠土建統包工程已於去年6月26日開工，在市府團隊積極推動下，已完成「捷運藍線延伸太平（藍延）」可行性研究，並提送中央審查。市府盼藍延計畫順利銜接藍線主線，實...
日本最強寒流！降雪衝擊交通 航班大量取消、新幹線降速行駛
航空方面，《NHK》報導指出，昨（8）日因降雪影響，羽田機場、大阪機場等往返各地的航班共有超過270班取消。截至8日晚間，全日空取消171班、日本航空取消105班。受到前一日航班取消、調度機材影響，9日也持續有航班停飛，全日空取消自鳥取機場、富山機場出發等14班，日本航空...
怎能不愛車／千匹馬力市售車 Porsche最強量產竟是SUV
曾經只屬於賽道的四位數馬力，如今正式走進現實生活。在奧地利濱湖采爾舉辦的FAT冰上競速嘉年華上，保時捷傳奇賽車917/30與全新Cayenne Turbo Electric同台亮相，一邊是50年前稱霸Can-Am的怪物級賽車，一邊則是最新世代、同樣突破千匹馬力門檻的純電SUV，跨世代的畫面，直接點出保時捷性能信仰的延續。
火車內障礙賽又要開打？搭車前先睜大眼看清楚 台鐵急籲依「車序牌」上車避免車內穿梭
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導春節連假腳步接近，一年一度的返鄉高峰即將到來，各大車站預期將湧入大量返鄉與旅遊人潮，然而每年疏運尖峰往往都會發生民...
讓選擇更簡單 Range Rover 2025年式限定版讓猶豫直接退散
縱使許多超豪華品牌紛紛染指此級距，身為豪華休旅車款的濫觴，Range Rover卻始終保持一貫優雅姿態，無懼對手之強襲，以兼容豪華、氣質、越野實力之全能身手，保有一席之地，更讓人有著「無需多所解釋更不隨波逐流」的強烈氣場，向外詮釋車主的獨到眼光。
德威航空班機輪胎脫落導致3航班喊Mayday 民航局：已著手調查
德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機昨天下午降落時，發生輪胎脫落情形，桃園機場一度關閉北跑道檢查，導致後續長榮航空等3航班因燃油不足發出Mayday訊號。民航局今天（9日）表示，已著手調查。
北捷信義線東延段通車進度再推進！2 月 7 日啟動系統穩定性測試
台北市政府捷運工程局表示，信義線東延段將自 2 月 7 日起啟動連續 7 天的系統穩定性測試，並依交通部核定標準，以實際通車後的營運時間與班距進行運轉模擬，全面檢驗系統可用度
中捷藍線延伸太平可行性研究已送交通部 中央通過就可展開綜規
台中捷運藍線主線預計6月開工，捷運工程局表示，藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審查，將銜接藍線主線，實現「一車到底」的捷運服務模式。捷工局表示，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4
揭密二手車估價的五大影響因素
現代科技的快速發展正在改變我們對車輛估價的看法和方式，透過專業且智能化平台就可以即時進行線上估價，除了管道方便之外，如何能夠賣個好價格仍是車主們最在意的點，究竟有哪些重要因素會影響二手車的估價呢？以下是五大影響車輛估價的重要因素：
新莊汽機車碰撞！騎士噴飛、頭部重創大出血 OHCA送醫宣告不治
8日晚間9時許，新北市新莊區、新樹路地下道旁，發生一起嚴重車禍，一台機車與汽車發生碰撞，47歲的吳姓騎士，瞬間連人帶車倒地，頭部重創出血，當場失去呼吸心跳，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫搶救，仍因傷重宣告不治，詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。
春節果嶺踏青免煩惱 捷運衛武營站公車直達高雄果嶺自然公園
為提升春節期間民眾前往高雄果嶺自然公園之交通便利性，高市府交通局於一一五年春節期間調整公車運輸接駁規劃，將黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站(五號出口)發車，強化捷運與公車轉乘服務，提供順暢、便捷的出遊交通選擇，鼓勵以大眾運輸取代自行開車，減少交通壅塞及找尋停車位的壓力。(見圖)高雄果嶺自然公園春節接駁公車營運期間自二月十四至廿二日，二月十六日除夕當日不營運，由捷運衛武營站發車，搭乘捷運民眾可自五號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。該路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午六時四十五分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午六時十分，班距約二十分鐘，每日提供三十三車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕 ...
公共快充網路 電動車普及關鍵
受進口關稅未明朗之影響，2025年汽車市場表現略顯低迷，電動車市場亦因部分車廠正值主力產品世代更迭，另有品牌新車型導入計畫延後，使新車型供給動能有限，進而使銷售成長速度放緩，但市場對於電動車需求本身並未消失，台灣電動車累計掛牌數達13萬輛，較前一年成長約33％，顯示電動車已逐步成為台灣車市中不可忽視的結構性趨勢。
BMW電動M3導入經典M Power引擎聲浪，電動時代也要有V10靈魂
在性能車全面邁向電氣化的浪潮中，BMW M部門正嘗試走出一條兼顧科技與情感的路線，隨著Neue Klasse世代即將登場，BMW正式揭露旗下首款純電M3性能房車的聲浪開發方向。這輛被外界普遍稱為電動M3、或未來可能命名為iM3、i3M的全新車型，並未選擇完全拋棄過往燃油時代的聲音記憶，而是大膽向品牌歷史致敬，直接「借用」多款傳奇M車的引擎聲，甚至包含經典的5.0升V10。
通緝犯遇臨檢假意配合 再猛踩油門逃逸撞傷騎士
新北市 / 綜合報導 今(7)日上午，新北市樹林火車站前出現警匪追逐！員警發現可疑車輛，上前盤查，沒想到這駕駛先假意配合，接著踩油門直接開走，過程中還撞到一名停等紅燈的機車騎士。原來楊姓駕駛是名違反藥事法的通緝犯，目前警方調閱沿線監視器，全力追緝。街頭驚見警匪追逐！通緝犯假意配合又倒車逃逸，通緝犯拒檢「倒車撞機車」急逃警破窗手遭劃傷，通緝犯拒檢飆速逃逸目擊民眾直擊：超怕撞過來，保險桿斷狼狽逃！通緝犯遭盤查急駛離警追緝中。警方說：「往旁邊停一下。」警方示意違規車輛靠邊停，駕駛假意配合，卻直接往前開，員警馬上破窗，但駕駛油門踩了就跑，員警跳回車上急起直追，另個角度看到攔截圍捕當下，周圍民眾跟車輛，都不敢輕舉妄動。車內目擊民眾說：「砸車了，直接開槍了。」對向的駕駛嚇壞了，只見拒檢逃逸的白車呼嘯而過，後保險桿搖搖欲墜，車內目擊民眾陳小姐說：「那個白車衝出來的時候開得非常快，而且直接從我們旁邊，這樣咻過去，真的超怕它撞過來的。」目擊民眾VS.記者說：「追一台轎車追一追，兩個警察就來這邊了啦，(是有很大聲嗎)，我們在這邊是都有聽到啦。」警匪追逐就發生在，7日上午10點多新北市樹林區，開車的54歲楊姓男子有通緝在身，違規跨越雙黃線拒檢警方破窗，他倒車撞上後方機車加速離去，而附近有火車站市場也有派出所，所幸沒有再波及其他用路人，警方也持續追緝。新北警樹林分局樹林所副所長蘇孟承說：「倒車波及後方重型機車後，執勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸，過程中同仁遭玻璃劃傷。」楊姓通緝犯因違反藥事法，遭新北地檢署通緝，撞倒機車後往山佳方向逃逸，警方後續將過濾監視器，以車追人。 原始連結
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...