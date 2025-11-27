土地公新厝遭搞破壞潑漆 廟方批不敬怒揪凶

記者許書維、陳逸潔、曹勝彰／彰化報導

還沒啟用先被破壞！彰化縣社頭鄉的山壩福德宮今年管委會募款為土地公蓋新廟，預計12月中舉行安座典禮，卻疑似遭人惡作劇，潑灑大片紅漆，甚至在空地焚燒保麗龍，廟方氣得報警尋凶，民俗專家認為不排除是建廟過程與人產生不愉快，但破壞土地公廟對神明不敬，凶手得留意自身安全，恐惹禍上身。

彰化縣社頭鄉的山壩福德宮遭人潑灑大片紅漆。

嶄新的土地公廟，內廳被潑灑大片的紅漆，就連繪製的壁畫及立體的雕紋已看不出原貌，彰化社頭的山壩福德宮管委會氣得要揪兇手。

山壩福德正神總幹事邱湧錩：「今（27）日早上又發現燒一些保麗龍在我們廟的底下，其實這樣好像是對上天的不敬，也在對地下的土地公不敬。」

山壩福德宮是湳底村一帶，不少民眾從小拜到大的土地公，已有近百年歷史，今年管委會募款數十萬，為土地公打造神像、蓋新廟。

打造新廟進入收尾階段，原定12月中安座入火，沒想到新厝還沒啟用就被惡搞。

山壩福德正神副總幹事邱建翰：「真的很離譜，潑漆這個人之後會有很嚴重的教訓。」

民俗專家蒲慶峰：「（可能）興建的部分，產生大家意見有問題，造成不滿，這個人本身他會惹禍上身。」

廟方已向警方通報，希望調閱路口監視器查出凶手。

田中警分局偵查隊長蕭登元：「工人於昨日（11/26）施工結束後，將未擦完油漆擺放於旁邊，疑似遭人惡作劇潑灑。」

土地公廟被搞破壞，管委會痛心，目前也只能協調修繕師傅盡速修復，希望能趕上開光入火典禮，一掃不愉快，迎接土地公回家。

