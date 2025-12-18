土地現值微漲2.44％ 大四美穩坐地王

一一五年公告地價，基隆廟口愛三路大四美第二十九年蟬聯地王寶座，每坪一百七十九萬元。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

一一五年適逢兩年一次的重新調整地價，經基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅百分之二點四四，公告地價平均漲幅百分之三點四三，一一五年一月一日正式公告實施；經試算公告地價調整後，基隆市地價稅納稅戶，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅額增加約十四到十七元，適用一般稅率者平均每戶增加約二百六十元到三百元。廟口大四美蟬聯第二十九年，穩坐地王寶座，每坪換算約一百七十九萬元。

廣告 廣告

地政處長謝旻成表示，地價調整主要依據不動產市場變動趨勢，兼顧全市區段地價均衡及合理性，經地價作業調查，土地及建物成交量均較去年減少，減幅分別為百分之八點六、百分之三十三點八；成交價則呈現平穩，商業區新成屋平均成交價格每坪約三十四到三十五萬元、中古屋平均成交價格每坪約二十三到二十五萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約二十八到三十萬元、中古屋平均成交價格每坪約十八到二十一萬元。

謝旻成說明，考量民眾地價稅負擔及合理反應近兩年地價波動幅度，經試算公告地價調整後，對基隆市地價稅納稅戶的影響，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅額增加約十四到十七元，適用一般稅率者平均每戶增加約二百六十到三百元。

基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，依照一一五年公告土地現值每平方公尺為五十四萬０九百四十六元，換算每坪約一百七十九萬元，較去年上漲百分之二點二四；基隆市商業地段最高在仁愛區（愛三路九十八巷口至愛三路四十九巷口）。住宅區地段率最高則在信義市場附近。