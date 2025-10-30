土地糾紛協商未有結果住戶控地主「擺水泥磚」擋路

桃園龍潭區武漢路爆發土地所有權糾紛，地主計畫要刨除既有柏油路面、收回土地。（圖／東森新聞）





桃園市龍潭區武漢路一帶爆發土地所有權糾紛，地主計畫要刨除既有柏油路面、收回土地，多名住戶憂心影響通行安全，目前還在協商中，住戶卻發現，大門口已經被地主擺放水泥磚，簡直氣炸。

柏油路上一塊塊水泥磚，就這麼擺在家門前影響通行，不過這全是因為土地糾紛惹的禍，整起衝突，就發生在桃園龍潭武漢路一帶，放眼望去，10幾間住宅前方空地原本是法定空地，不過後來卻變成私人土地，9月份地主打贏官司，想收回土地，要求居民以一坪85萬天價買下，但對於價格雙方談不攏，地主因此決定，要刨除柏油路面，當時就曾經引起居民抗議。

當地居民（2025．09．17）：「85萬一坪，請問龍潭哪一個地價有85萬的。」

現在每位居民家門口有約6－7坪土地，需要購回，與地主進行協商，本來地主開出一坪45萬，但居民們認為公告地價是一坪19萬，事後雖然稍做讓步，提出能以每坪20萬購回，不過地主堅決反對下，最後協商破局，沒想到事後地主竟然還擺上水泥磚，影響通行讓居民實在氣壞。

余東漢鄰長：「當然困擾怎麼可能不困擾，你看那邊塞住都不能進出，好幾戶都塞住，車子沒辦法上。」

地權爭議持續延燒，居民想回歸平靜日常恐怕遙遙無期。