土地糾紛！高雄地主潑漆毀廟、怒封路引眾怒

美濃區德興里一座超過70年歷史的伯公廟，近期發生令人震驚的褻瀆事件。這座位於中正路二段巷內的土地公廟，遭人潑灑大量機油，柱子、神像牌位、牆面及地面均被噴上黑漆。更離譜的是，天公爐被丟入蛇隻，大理石桌上被放置死雞，伯公神像還被覆蓋黑色髒布。

中壇里長楊秋田表示，他因「完神」儀式需求前往請神時，發現伯公神像被蓋上黑布。隨後伯公附身表示無法忍受這樣的對待，乩身在眾人面前哭喊要求拿下臉上的髒布。經警方調查，涉案人為86歲地主，他聲稱年事已高想拆廟種田。旗山警分局已依社會秩序維護法第68條「滋擾公共場所」規定，通知老翁到案說明。

民政局宗教禮俗科指出，鄉間農地存在許多未登記土地公廟，早年地主同意建廟，但後代子孫想法改變，建議信眾與地主協調，將神像移請他處安置。

另一起土地糾紛發生在大社區中華路18巷。地主江先生因長期不滿鄰居親友在其門前及轉角停車，加上土地常被亂丟廚餘垃圾，決定封閉這條私人土地。事件導火線是對面鄰居的親友停車被勸阻後，怒嗆江先生家人「見一次打一次」，雙方爆發激烈衝突。

江先生表示，這塊L型土地是都市計畫道路預定地，但因徵收問題尚未打通。每逢週三、週六大社夜市營業日，道路就被當成停車場，還有人天天丟廚餘剩菜。他擔心若發生火災，消防車無法進入救援。

封路後，巷內住戶原本只需直線進出，現在必須從兩側繞行近一公里，引發強烈不滿。鄰居表示這條路已經走了快40年，認為封路行為相當惡質，已向議員和相關單位陳情。

工務局建築管理處正工程司黃鈺純確認，該路段屬於部分法定用地及保留地，並非道路，地主封路在法律上完全站得住腳。兩起事件反映出私有財產權與公眾使用習慣間的衝突，如何在法律與情理間取得平衡，考驗各方智慧。

