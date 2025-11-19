土地解套 台東馬偕擴建啟動

台東馬偕醫院醫護宿舍重建案因涉縣有及國有土地，近日已補正國有土地申租案，擴建工程將啟動。（蔡旻妤攝）

台東馬偕醫護宿舍屋齡近40年，結構老舊且不堪使用，院方早規畫重建需求，但卻因用地取得卡關，經中央及地方相關單位協調，近日完成11筆國有土地的申租補正，同時租地簽約，後續擴建工程將全面啟動。

馬偕醫院是台東唯一重度級急救責任醫院，卻長年面臨空間不足、醫護宿舍老舊與人力留任不易等問題，院長王光德表示，醫護宿舍屋齡近40年，已不符耐震標準，也難以滿足人員需求，重建勢在必行，但因土地屬性複雜、涉及縣有及國有土地，使計畫推動一度受阻。

廣告 廣告

期間有多人向立委陳瑩及莊瑞雄反映，今年3月會勘時，陳瑩提出可將基地旁停車場一併納入興建範圍，除完善停車空間，也能增加更多使用規畫，會勘中，台東縣長饒慶鈴直言，2位立委積極奔走協調，促成此事是功德一件。縣府也同步釋出鄰近縣有土地，協助院方整合興建腹地，避免因都市計畫變更，延宕宿舍重建進度。

在衛福部、國有財產署及台東縣府協助下，相關程序近日完成，院方可正式領回租約，擴建計畫得以啟動。此次完成申租國有地共11筆、面積1844平方公尺，將做為宿舍與醫療空間改善使用。

莊瑞雄指出，土地問題長期造成擴建進度停滯，此次補正完成，象徵計畫真正往前推進，也代表台東醫療量能邁出關鍵一步。

除了院區擴建與宿舍改善外，台東馬偕在東部醫療網中也扮演重要支援角色。例如今年協力推動IDS計畫，增援綠島醫療人力，確保離島與偏鄉的醫療服務不中斷。