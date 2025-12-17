土地變更多困難？牛煦庭揭內幕：三立案子半年就辦完不奇怪嗎

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民眾黨主席、立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，國民黨立委牛煦庭揭露，土地變更是件非常困難的事、起碼要3年起跳，為什麼三立購買這塊土地後，半年就完成土地變更？是不是該給社會大眾一個交代？

針對埔心牧場爭議，民眾黨副秘書長許甫14日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，他記得這個案子在2019、2020年時就已經揭露，但當時還沒很多人在意。他進一步說明，這件事從2019年講到現在已6、7年，自己還特別去查了案子是否簽結，或是查無不法，結果該案是「船過水無痕」，連立案調查都沒有，一切彷彿沒有發生過，讓他感到非常不可思議。

牛煦庭17日在中視政論節目《新庶民大頭家》表示，土地變更是件非常困難的事，有時在幫地方爭取建設時，光是地目調整，如蓋公園、學校等，跑一套都市計畫變更流程，起碼是3年起跳，「你3年辦得下來都算快了」，而三立的案子半年就辦完不奇怪嗎？「一切就是這麼正好」。

牛煦庭指出，只要辦理地目變更，土地的價值就會立刻變更，而且是好幾倍甚至好幾十倍的利益，中間稍有不慎，可能就會圖利他人，由於土地變更茲事體大，所以很多公務員都非常保守，每個土地變更的案件審查也會非常嚴格。而一切就是這麼剛好，當三立買這塊土地後，半年就完成土地變更，為什麼這麼快？是不是該給社會大眾一個交代？

