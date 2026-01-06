土地買賣善用30天申報規定 今年申報也可適用去年公告土地現值

只要善用30天申報規定，即使今年移轉的房地產，土增稅仍可使用去年的公告土地現值。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕土地買賣(含房屋)必須繳納土地增值稅，當事人雙方必須在訂約日起30日內申報，並按「訂約日」公告土地現值申報；由於今年(2026年)桃園市土地公告現值較去年平均調幅增加1.88%，民眾如果在去年簽約案件，務必於30日內完成申報，舉例在去年12月31日，必須在29日前辦理移轉現值申報，才可適用去年公告土地現值，如果逾期申報，須以今年度公告土地現值核算土地增值稅，荷包又要縮水了。

地稅局表示，由於土地買、賣是與雙方的訂約日為主，但必須在30天內完成申報，因此民眾在去年底簽約的案件，只要未超過30天，即使在今年申報仍適用去年的土地公告現值，民眾可以善用這規定，達到省荷包目的。

