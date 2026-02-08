土地重劃爭議？多年陳情未果72歲男赴北捷2站男廁縱火 台中市政府回應了

一名72歲曾姓男子因土地重畫爭議多年陳情未果，接連在台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁縱火。

今（8）日，一名72歲曾姓男子接連在台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁縱火，據了解，曾男為台中市神岡區「大夫第」自辦市地重畫區自救會會長，稱因土地重畫爭議多年陳情未果，才北上縱火希望引起社會關注；對此，台中市政府回應，該案仍在法院審理中，市府將會尊重司法判決。

2度縱火手法曝光？ 刻意變裝製造追查斷點

警方調查，曾男今早約8時自台中搭火車北上，轉乘捷運後，於上午11時53分在捷運大安森林公園站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火，隨後搭捷運離站，並刻意在台北車站下車步行至西門站製造斷點。下午1時59分，曾男再以相同手法於善導寺站男廁縱火。

廣告 廣告

警方指出，曾男犯後變裝並試圖規避追查，大安分局接獲首起報案後即鎖定嫌犯特徵通報各單位，中正一分局隨後於林森南路、仁愛路口將其查獲。

曾男在男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。（翻攝畫面）

陳情多年無果？ 曾男身分為重劃區自救會會長

據了解，曾男為台中市神岡區「大夫第」自辦市地重畫區自救會會長，疑因土地重劃爭議多年陳情未果，遂北上以激烈方式表達訴求，並隨身攜帶請願書。請願書內容主張大夫第自辦重畫區自救會等40位地主堅定表示不願參與重劃，要求台中市政府「遵照釋字739號解釋與獎勵土地所有權人辦理市地重畫辦法，立即將自救會地主自重畫區剔除」。

中市府回應：案件審理中 尊重司法判決

對此，台中市政府回應表示，神岡區大夫第自辦市地重畫區因爭議不斷，已有地主提起相關訴訟，目前仍在法院審理中，該重畫區亦自107年5月起暫緩施工。市府強調，自辦重畫屬高度私法自治事項，相關爭議應循司法途徑解決，市府立場尊重司法判決，依法保障地主權益。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

北捷大安森林公園、善導寺站男廁接連起火 72歲男涉縱火遭逮

海鯤號潛航測試影片曝光 公布發射誘標等關鍵畫面

《世紀血案》寇世勳道歉了！喊話製作單位停止後續製作 對造成二次傷害深感自責