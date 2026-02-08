土地重劃爭議14年未解！台中大夫第自救會長北捷縱火 中市府回應了

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北捷今（8）日驚傳連續縱火案，大安森林公園站與善導寺站男廁中午先後竄出黑煙，警方調閱監視器追查後，逮捕自台中北上的72歲曾姓老翁。據了解，曾男為「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長曾世源，疑因多年向台中市政府陳情土地重劃爭議未獲回應，才以縱火方式吸引關注。台中市政府回應，自辦市地重劃區案已進入司法程序，尊重法院判決，市府立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

北捷今（8）日驚傳連續縱火案，大安森林公園站與善導寺站男廁先後竄出黑煙，警方調閱監視器追查後，逮捕自台中北上的72歲曾姓老翁。（圖／翻攝畫面）

北捷大安森林公園站與善導寺站男廁今日中午接連發生火警，起火點皆位於廁所內，警方研判為人為縱火，經比對監視器畫面後鎖定曾世源，循線將他逮捕歸案，現場也發現曾男留下給台中市政府的陳情書。

據了解，曾世源長期反對台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」，主張土地已歷經道路徵收，重劃後又再規劃逾4成土地作為公共設施，形同「一隻牛被剝兩層皮」。他多次率領自救會陳抗，並曾提起行政訴訟、向監察委員遞交陳情書，卻都未獲具體解決，才讓他於過年前夕北上，以激烈手段表達訴求。

請願書中指出，自救會等40位地主56個地號列入重劃區已14年，多次陳抗表達，堅定表示不願意參加重劃，並質疑該區並非都市計畫指定必須以市地重劃整體開發地區，要求台中市府依憲法釋字第739號，將自救會地主剔除重劃範圍。

對此，台中市政府說明，神岡區大夫第自辦市地重劃區因爭議不斷，部分地主已向法院提起「確認自辦市地重畫區重畫會不成立」訴訟案，目前仍在審理中，該案自107年5月起已暫緩施工。市府強調，自辦重劃屬高度私法自治，地主與重劃會間屬私權爭議，應循民事訴訟途徑解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

