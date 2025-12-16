土地銀行社福公益信託送暖 累計投入逾3.5億元、5600人受惠

土地銀行舉辦「114年度公益信託捐贈儀式」，由董事長何英明代表土銀表揚長期贊助者。土銀提供



土地銀行持續深耕公益信託，昨天(12/15)舉辦「114年度公益信託捐贈儀式」，表揚遠雄建設、藍天電腦、宏匯集團及許先生、林小姐及周先生等多位個人捐贈者，6位公益信託捐贈者合計捐贈2926萬元，透過社會福利公益信託機制，將善款投入身心障礙者及中低收入長者照顧，展現企業與金融機構攜手落實社會責任的具體成果。

截至今年底，土地銀行已成立42件社會福利公益信託，累計募集資金超過新臺幣3.5億元，服務範圍涵蓋全臺19個縣市，受惠人數逾5,600人，讓公益資源發揮最大綜效。

土地銀行董事長何英明表示，公益信託不僅是資金管理工具，更是串聯政府、企業與社福團體的重要平台。本次捐贈儀式特別邀請視障團體「啄木鳥樂團」演出，藉由藝術傳遞公益價值，象徵善款所帶來的長期陪伴與希望循環。

土銀舉辦「114年度公益信託捐贈儀式」表揚捐贈人，左起為基隆市社會處長楊玉欣、詠棠文蕙慈善公益信託周文蕙、遠雄建設總經理王耀堂、土地銀行董事長何英明、土地銀行總經理張志堅、宏匯集團總監蔡麗華、藍天電腦高級總監林柏葦。土銀提供

根據衛生福利部114年第3季統計，我國身心障礙者約124萬人，中低收入長者約22萬人。土地銀行配合金管會推動的「信託業務發展策略藍圖」，攜手全臺各縣市政府、社福團體及安養、醫療機構，依據核定名冊建置社會福利公益信託，確保每一筆捐款均能精準用於弱勢扶助，並提升資金運用透明度與效率。

除信託服務外，土地銀行表示，將持續推動普惠金融，今年截至11月底已辦理203場信託宣導活動，並透過關懷訪視、捐血及環保行動等多元公益參與，強化對高齡者及身心障礙族群的財產安全與生活品質保障。多年來，土地銀行連續獲得金管會及信託公會多項肯定，彰顯其在企業社會責任與公平待客原則上的長期投入。

