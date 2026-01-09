土地銀行連17屆獲運動推手獎三大獎 深耕體壇半世紀再獲肯定

土地銀行連17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由行政院院長卓榮泰（前排左七）、土地銀行董事長何英明（前排右六）、土地銀行員工訓練所副所長張偉賢（前排左六）、土地銀行羽球隊員王齊麟（前排右五）及土銀同仁共同合影。土銀提供



運動部今天(1/9)舉辦「第17屆運動推手獎表揚典禮」，土地銀行再度榮獲贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，寫下連續17屆獲獎紀錄，並由行政院院長卓榮泰頒獎予土地銀行董事長何英明，肯定其長期深耕臺灣體育發展的投入與貢獻。

土地銀行表示，依循國家體育政策，羽球隊成立近半世紀、女子網球隊亦已深耕28年，並透過自建訓練場館、建教合作及完善培訓體系，培育多名國手級選手，成為臺灣羽、網球國手的重要搖籃。

土地銀行表示，不僅每年編列專案經費推動球隊運作，另在新店青潭撥地自建羽球館及網球場，並與13所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，建立從國高中、大學到土銀球隊的完整訓練機制，如今土銀球員不僅是賽事常勝軍，更是國家代表隊核心戰力。

除了栽培國手，土地銀行每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，且設置完善職涯制度，提供球員退役輔導訓練，保障接軌銀行員業務與兼顧生涯發展。

土地銀行連續17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由董事長何英明（前排右六）帶領羽球隊傑出球員及員工訓練所同仁共同合影。土銀提供

在完善訓練與職涯制度支持下，土地銀行球員於國際賽事持續發光。其中，「麟洋配」王齊麟、李洋於2024年巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌，創下奧運史上首度二連霸紀錄；女子網球選手曹家宜亦於奧運女雙賽事追平臺灣最佳成績。

土地銀行強調，除競技成績外，也持續推動體育公益與校園推廣，並屢獲國家品牌玉山獎、臺北金鵰獎及臺灣永續行動獎肯定，展現企業長期投入運動發展與社會責任的成果。

