土地開發獲公設用地 闢91座公園

市府地政局二日於市政會議專案報告土地開發成果，近年透過市地重劃與區段徵收，自一零一年迄今累積四十件開發案、面積逾一三六三公頃，並取得四七零公頃公共設施用地、完成九十一座公園開闢。市長黃偉哲聽取簡報後表示，適度的土地開發是城市公共建設的基礎，市府會以穩健方式推動各區域發展，讓城市公共設施更加完備。

黃偉哲表示，適度的土地開發既能地盡其利，提供所需公共設施，又能節省公帑，相對於自辦市地重劃經常因為訴訟糾紛而延宕，公辦市地重劃兼顧公平及避免弊端產生。他商請工務、交通、水利、經發局等相關局處在興辦過程中，提供交通、防洪及公共工程等相關配套，以兼顧城市發展所需。

地政局表示，目前包括南科周邊、永康、安南、東區等十七個行政區，從溪南到溪北地區皆有相關計畫。以南科為例，ＦＧ區段徵收已完工並進入招商階段，Ａ─Ｏ區段徵收公告則持續辦理。永康區則有十件開發案同步進行，包括砲校遷建創意設計園區、鹽行國中區段徵收、車站北側產專區等。

至於善化興華、永康大同、永康永大、學甲東陽與下營公設解編等案，陸續進入核定、施工或規劃階段。溪北地區的長勝營區、新營第二市場與官田二鎮等市地重劃案進度陸續推進。