土城中央小作所青年走進長照關懷據點 與長輩共創「在地樂活」時光

新北市政府社會局委託唐氏症基金會辦理的土城中央小型作業所，秉持「在地生活、在地融入、在地樂活」理念，近期結合新北市土城里社區關懷據點，攜手舉辦跨世代銀青共融的交流活動，10月30日邀請15位長輩與5位小作所青年，共同參與一系列互動關卡遊戲，促進世代交流與社會參與，營造共融友善的社區生活圈。

土城中央小作所位於捷運頂埔站1號出口旁、頂埔派出所樓上，由新北市社會局活化公有空間設置而成。室內空間設計以土城在地意象油桐花為主軸，青年們也親手製作桐花造型的手工皂，展現濃厚的在地特色。土城里社區關懷據點則致力於滿足高齡長者需求，透過課程與活動，協助長者延緩失能與失智。

銀青共融活動的促成，歸功於土城在地許姓志工協助引薦。她長年投入小作所與社區據點服務，熱心牽線長輩與身心障礙青年跨世代交流，為社區搭起友誼的橋樑。

活動設計四大互動關卡，包括：「桐花大比拼」、「麻將連一線」、「球球搖滾樂」及「皂皂恐怖箱」，讓長輩透過熟悉又有挑戰性的遊戲內容，與身心障礙青年互動，增進彼此了解。在「桐花大比拼」中，長輩依據示意圖完成拼圖，「麻將連一線」則結合長輩熟悉的麻將，將麻將牌放至對應的位置，讓長輩動腦、動手。「球球搖滾樂」透過操作與體驗，認識製作手工皂的各式器具。最後的「皂皂恐怖箱」則將不同形狀的手工皂放入箱中，讓長輩以觸覺辨認，猜出青年們的創作。

活動中，小作所青年擔任各關卡的小關主，經過多次練習自我介紹與流程引導，他們主動協助並耐心陪伴長輩參與，現場長輩們也像疼愛孫子般與青年互動親切，笑說：「孩子們比我們還厲害，拼圖就讓他們來！」現場氣氛熱絡溫馨，更有長輩問：「小作所的孩子下次什麼時候再來？」

唐氏症基金會董事長林正俠表示，透過社區參與型活動，讓身心障礙青年能走出小作所、走進社區，提升自信，豐富生活經驗與人際互動能力。同時，也讓社區長輩見證青年們的手作成果，進一步了解土城小作所。他強調，社區適應訓練不只針對身心障礙者，與樂齡長輩的互動中，也提升社會大眾對身心障礙族群的理解與包容，進一步打造共融友善的社會。



