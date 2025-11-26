土城中央扶輪社、三峽北大菁英扶輪社、土城東區扶輪社送愛到光復

▲合照。

一粒麥子基金會「送餐服務」新添行動生力軍 三輛服務車、三台機車到位

【記者 朱達志／新北 報導】「有什麼是我們幫得上忙的？」土城中央扶輪社於光復洪災後主動慰問一粒麥子基金會，並促成了今（二十六）日送愛到光復的溫暖行動。同屬國際扶輪3490地區新北市第七分區的土城中央、三峽北大菁英、土城東區扶輪社合力捐贈的三輛送餐服務車、三台送餐服務機車到位，成為花蓮縣中、南區送餐服務的行動生力軍。

送餐範圍約台北市的二點四五倍

「在這段艱難的時刻，感謝您與我們同行！這批新車和機車是送餐服務的得力伙伴，我們一起送到獨居長輩或身障礙者家裡的，不只是便當，更是暖心的問候與關懷。」一粒麥子基金會董事長呂信雄對三個扶輪社的善行義舉深深致謝。

到今年四月，一粒麥子受邀到光復鄉成立花蓮服務中心正好是二十年，目前提供居家服務、送餐服務、行動沐浴車到宅沐浴服務、日間照顧服務、長照交通接送服務等項目。以送餐服務來說，服務範圍包括鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮，幅員約六百六十六平方公里，大概是台北市的二點四五倍；劃分成八條路線來送餐，其中最遠的一條是玉里線，從市區送往三民、大禹里，送餐志工騎著配備保溫箱的機車到宅送餐，一趟約五十五公里的送餐路花費約兩小時。每月服務對象約兩百人，單單以去年為例，服務的餐次超過九萬兩千。

▲配備保溫箱的送餐服務機車穿梭巷弄間，送上便當、也送上問候與關懷。

三、三、三，送愛到光復

這三個扶輪社經友人介紹，自2023年三月開始關注一粒麥子的需要，偏鄉日照建置、老障關懷服務都是他們愛心支持的焦點。洪災後的第一時間，土城中央扶輪社前社長江顯皎主動了解一粒麥子的相關災損，與社長蔡舜賢協調下，在全體社友的愛心關懷中，一輛車一輛車慢慢地達成，並串聯三峽北大菁英扶輪社及土城東區扶輪社，此次活動共捐出一百九十七點七萬元，譜寫出三扶輪社捐贈三輛送餐服務車及三台送餐服務機車的「三、三、三，送愛到光復」佳話。

深感「民以食為天，讓災民能正常吃飯，才有力量面對重建挑戰」，是三個扶輪社決定回應送餐服務車輛缺口的原因。土城中央扶輪社社長蔡舜賢表示：「透過這三輛送餐服務車及三台機車，我們相信愛心可以深入每一個需要的角落，讓溫飽成為重建路上最堅實的力量。」

當天，在土城中央扶輪社社長蔡舜賢、三峽北大菁英扶輪社社長柯學璵、土城東區扶輪社社長當選人范楊宗帶領下，土城中央扶輪社前社長江顯皎、社長當選人張立群等一行共二十二人搭火車到光復鄉熱情出席捐車儀式。

▲光福長輩。

災後沈著因應 積極重啟服務

同為受災戶的一粒麥子，災後一邊沈著搶災復原、一邊勠力重啟服務。一粒麥子基金會執行長林木泉指出，雖然送餐服務光復團隊的營養師、督導、志工、廚師都受到洪水影響，在停班、停課的兩週防災假期間，因掛念服務對象的餐食照顧需求，皆提前返回工作崗位，力求盡早恢復送餐服務，與災區民眾共度難關。

一粒麥子「光福多功能日間照顧中心」的一樓全毀，其中的中央廚房是送餐服務的製餐點，故緊急調度採行跨區製餐的方式，改由同屬一粒麥子的玉里鎮「督旮薾部落廚房」供應送餐便當，齊心協力趕在洪災第四天的九月二十六日重啟光復鄉的送餐服務。從玉里載取便當，再由送餐志工一一發送到家。一趟玉里、光復來回八十分鐘，一日午、晚餐兩趟；十月七日起則改為光復在地的委外製餐點做便當，提升送餐效率。感謝鏟子超人協助清淤、愛心超人捐贈設備重置經費，光福的中央廚房預計十二月即可恢復運作。

家住光復鄉的六十四歲曹伯伯，家園雖然沒有遭災，因住家附近沒有便利商店，已經兩天以青木瓜果腹，九月二十六日那天於災後首度看到熟悉的送餐志工、收到沈甸甸的午餐便當時，感到非常欣慰。另一位七十五歲的陳爺爺說，很感謝一粒麥子在非常時期還提供服務，讓他非常的感動。（照片記者朱達志翻攝）