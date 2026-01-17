土城交通建設「收割期」到了 侯友宜曝好消息：三鶯線今年通車、金城交流道明年完工

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市長侯友宜16日率領市府團隊前往土城區，與在地47位里長召開行動治理座談會。侯友宜強調，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計於今年通車，屆時三鶯地區至台北市通勤時間可縮短20分鐘；地方企盼已久的金成交流道則預計明年完工。侯友宜指出，緊接著還有萬大中和及土城樹林線、金城交流道及司法園區開發，土城區的建設將持續發展。

侯友宜強調，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計於今年通車，屆時三鶯地區至台北市通勤時間可縮短20分鐘。（圖／市府提供）

侯友宜指出，為了落實地方建設，今年市府已編足各項基礎建設預算，交由各機關執行，確保基層需求能及時回應。會中細數土城近年轉變，包括施工中的萬大中和線、土城樹林線，以及即將通車的捷運三鶯線。

侯友宜說，針對三鶯線進度，市府已於去年底完成穩定性測試，目前正進行系統優化並接續辦理初履勘作業。此外，國道3號金城交流道預計於明年完工，屆時將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域通勤便利性。

就地方關注的殯葬議題，侯友宜現場指示民政局與在地里長溝通及共同面對，另針對違法殯葬業者，侯友宜也展現強硬立場，要求民政局依法令規定，嚴格辦理。

