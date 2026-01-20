土城交通戰 議員槓產業園區

新北市土城柑城橋原預計民國114年底動工打通連接中山路，但土城產業園區強烈反對，甚至向施工單位新北市新工處揚言「進入施工就報警」。新工處表示，持續與土城產業園區溝通。（柯毓庭攝）

新北市土城柑城橋原預計民國114年底動工打通連接中山路，但土城產業園區強烈反對，甚至向施工單位新北市新工處揚言「進入施工就報警」，市府為此將在本月28日召開協調會。新北市議員蘇泓欽批評產業園區，既成道路本就必須提供公眾通行，現在進出擺接堡路都只靠著小條道路，附近民眾通勤不僅費力還危險，不應為了廠商而影響附近居民通行的權益。

新工處長簡必琦指出，市府原預計在本月12日進場施工，將擺接堡路調降、中山路提升，使擺接堡路可以直通中山路。但在行文產業園區後，產業園區回文表示，中山路路權為經濟部管理，若貿然施工有涉毀損的可能，新工處為此決定先處理擺接堡路調降部分，預計農曆新年前會完成工程。

由於產業園區即將進行都市更新及工業區立體化，預計在140年目標年完工後，引進更多的廠商與居住人口，新北市府28日預計由新北市副市長陳純敬主持開會，不只針對柑城橋打通問題，也針對中山路未來交通、引進人口後的交通策略等，與產業園區做討論。

新北市交通局表示，柑城橋打通銜接中山路，並配合適當交通管制及車種限制措施下，對中山路整體交通服務水準尚不致造成過度惡化的影響，交通影響關鍵仍在於140年後衍生的交通需求更具決定性影響，市府已初步研擬相關交通配套措施，包含協議會要求大安圳加蓋方案，都會在28日召開會議時邀集相關單位共同研商。

土城產業園區協進會指出，貿然打通道路勢必會影響廠商員工上下班與進出貨物，前新北市副市長吳明機也曾在108年開會時決議，無法取得共識前，市府不會貿然通車，不希望現在副市長推翻以前副市長的決策。

蘇泓欽直言，產業園區要求開工需要廠商同意，「太過分」，表示擺接堡路進出都要鑽小巷、簡直冒著生命危險，如果協進會認為施工是違法、毀損財產，那就不能將土地稱為「道路」，要回歸成為工業用地，如此一來現在路旁的工廠都會變成是違建，應該要拆除，直言經濟部不應該因為廠商有錢就容忍協進會不開放道路，甚至揚言報警處理。