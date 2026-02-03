土城公寓中毒釀悲劇！消防署曝「1圖」示警：熱水器裝錯位置恐奪命

生活中心／張尚辰報導

今（3）日凌晨4時許，新北市土城延和路41巷2弄某公寓住宅內，發生一氧化碳中毒事件，造成了該住家內共有7名住戶送醫，初步判斷是熱水器RF室外型裝設於陽台造成。根據內政部統計資料顯示，近年一氧化碳中毒事件多集中發生於每年12月至隔年2月，其中約有8成案件，與熱水器安裝於通風不良的場所密切相關。

消防署曾在臉書粉專發文指出，近年一氧化碳中毒事故頻傳，經調查發現，多數案例為屋外式熱水器安裝於加蓋陽台，且窗戶僅微開，又加上晾曬衣物阻礙空氣流通，導致通風不良而引發中毒事件。

消防署表示，若使用熱水後出現頭暈、噁心、想吐、四肢無力等症狀，一定要盡速開窗戶通風。（圖／翻攝自消防署臉書）

消防署呼籲，民眾應依照安裝環境選擇正確型式的瓦斯熱水器。屋外式熱水器應安裝於真正的室外通風空間，若設於陽台，須避免加裝窗戶或遮雨板，且不可晾曬大量衣物影響通風；若為通風不良的場所，則應選用具備強制排氣功能的熱水器，以降低中毒風險。

此外，消防署也提醒，若熱水器安裝方式不符規定，應儘速請合格承裝業技術士進行改善，在完成改善前，使用瓦斯熱水器時務必保持良好對外通風，確保使用安全。

最後，消防署再次強調，若民眾在使用熱水後出現頭暈、噁心、想吐、四肢無力等疑似一氧化碳中毒症狀，務必提高警覺，立即開窗通風並撥打119求助，以保障自身與家人安全。

值得注意的是，昨日下午2時同一住家內，年僅11歲的羅姓女童一覺不醒，經救護人員送醫後不治身亡，稍早檢警會同法醫對女童遺體進行相驗，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹，法醫已抽血及相關檢體將進行化驗釐清死因，暫不排除也是一氧化碳中毒造成。

