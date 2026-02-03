土城公寓熱水器裝室內陽台釀災！昨女童猝死今1家7口一氧化碳中毒送醫

記者莊淇鈞／新北報導

熱水器RF室外型裝設於陽台。（圖／翻攝畫面）

新北市土城延和路41巷2弄某公寓住宅內，今天（3日）凌晨四時許，發生一氧化碳中毒事件，造成了該住家內共有7名住戶送醫，整起事故發生詳細情形相關單位還在調查釐清中，但初步判斷是熱水器RF室外型裝設於陽台造成。但昨天（2日）下午2時同一住家內，年僅11歲的女童當時睡覺叫不起來，經救護人員送醫後不治身亡，暫不排除也是一氧化碳中毒造成。

據了解，昨天下午2時許，土城延和路41巷2弄內這戶公寓住家內，1名11歲女童被家人發現睡覺後叫不醒，消防隊獲報到場，發現女童已經沒了生命徵象，經送往亞東醫院搶救，仍回天乏術不治身亡。

廣告 廣告

今天凌晨4時許，同一地點的同一住戶119又接獲報案，發生一氧化碳中毒事件，造成了該住家內共有7名住戶送醫，其中2名患者（皆女，30+與10+歲）頭暈，意識清醒、送往板橋亞東醫院；另2大（2女）3小（1男2女）皆意識清醒，預防性送往板橋亞東醫院，所幸7人均意識清醒，暫無生命危險。

消防隊到場勘查，初步研判該住戶將熱水器RF室外型裝設於陽台，懷疑是通風不良造成一氧化碳中毒，而11歲女童的死因不明，還待檢警後續調查釐清。

更多三立新聞網報導

新北婦幼隊二度攜手「小龍女」 實境揭性騷跟蹤手法共築安全職場

台北漁產17歲女「抱病上工」！換膠帶遭保麗龍機台「吞噬」當場慘死

驚悚畫面曝光！水泥車駕駛綠燈起步未注意 單車女遭輾斃爆頭亡

酒友接妻電話！醋夫疑「綠光罩頂」街頭怒推毆 警循線逮人強制罪送辦

