即時中心／林耿郁報導

2年前發生在新北土城的國中生割頸案，近期二審判決出爐，再度引發社會關注；同時由於捐款狀況不如預期，各界得知後積極伸出援手，短短一天捐款暴增近千萬。對此家屬發聲感謝各界幫忙，呼籲將愛心留給更需要幫助的人。

十方來援！2023年12月25日，新北市土城區某高中附屬國中部，發生駭人聽聞的國中生割頸命案，引發社會震驚。

本（12）月23日二審判決出爐，行兇的郭姓乾哥、林姓乾妹分別遭判12、11年有期徒刑。且法官希望讓兇手「孝順」被害人家屬的駭人言論，再度引發輿論譁然。

另一方面，前（25）天傳出新北市社會局設立的捐款專戶，僅募集300多萬元，不及當初設定的五百萬元目標，恐怕無法幫助被害家屬生活。

消息傳出後，各界積極伸出援手，26日短短一天進帳超過千萬元，目前款項已達1,425萬，達成率從原本的72%，瞬間暴增至285%。

對此家屬發表聲明，感謝大眾的關心與支持，目前的援助已經足夠，但社會還有更多角落，依然有許多人相當困難與無助，中心希望大家不要再捐款給自己，而是將愛心傳遞給其他更需要幫助的人、一起照亮更遠的地方！

快新聞／土城割頸案「善款一天暴增千萬」！受害家屬拒再收款：盼把愛傳得更遠

（圖／家屬提供）

