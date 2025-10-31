土城北辰宮48週年慶 白沙屯媽祖聖駕新北贊境祈福 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市土城北辰宮今(31)日舉辦建宮48週年慶，特別恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。白沙屯媽祖一早於土城北辰宮舉行「起馬炮」啟駕，新北市副市長劉和然、前行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧等人一同出席，神轎隊伍沿途經過五雲宮、三元宮、震安宮及福林宮，中午駐駕五穀先帝廟，傍晚回鑾駐駕北辰宮。遶境隊伍將在禮拜六下午抵達板橋華德公園，三間大廟媽祖共同會香，預計將吸引數萬名信眾參與。

「跟著媽祖走，讓祝福走進新北每個角落」，新北市副市長劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。市府感謝北辰宮多年來積極響應政策、投入公益，充分展現宗教團體的正向力量。未來市府也將持續與地方宮廟攜手合作，共同推動宗教文化、公益慈善及社會教化事業，讓更多市民在信仰中找到安定與希望，讓新北市更加美好。

新北市副市長劉和然今(31)日至土城北辰宮參拜祈福，特別恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞。（圖/新北市民政局提供）

北辰宮自民國65年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業。「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。

總統府致贈「德澤安民」匾額，表達對廟方的敬意與感謝。（圖/新北市民政局提供）

民政局補充表示，媽祖信仰是臺灣最具代表性的民間信仰之一，北辰宮長期推動地方信仰並結合公益服務，展現宗教團體的社會影響力與正向能量。民政局也呼籲民眾參與活動時注意秩序與安全，讓宗教慶典圓滿順利，共享信仰帶來的平安與祝福。

土城北辰宮今(31)日舉辦建宮48週年慶，特別恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。（圖/蘇巧慧辦公室提供）

立委蘇巧慧今日也參與白沙屯媽祖新北贊境祈福，與團隊同仁穿上「護國庇民」特製T恤，不到七點就在土城北辰宮前與鄉親熱情迎接媽祖，發放「粉紅超跑」飄帶，一萬份飄帶不到半小時隨即遭索取一空。蘇巧慧強調，這次是首次白沙屯拱天宮連同「粉紅超跑」鑾轎及轎班上來新北贊境，她非常重視，今（31）日起至11/2（日）這三天她都會和大家一起繞境祈福，也會繼續努力，和粉紅超跑一起守護新北，並呼籲來參加的信眾注意自身安全，遵守現場警方和工作人員的引導。