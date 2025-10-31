土城北辰宮48週年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福
土城北辰宮今(31)日舉辦建宮48週年慶，特別恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎盛、信眾雲集，延續媽祖慈悲護佑的精神，展現地方信仰的凝聚力與文化傳承，吸引數千名香客共襄盛舉。
新北市副市長劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。
劉和然說，市府感謝北辰宮多年來積極響應政策、投入公益，充分展現宗教團體的正向力量。並指市府未來也將持續與地方宮廟攜手合作，共同推動宗教文化、公益慈善及社會教化事業，讓更多市民在信仰中找到安定與希望，讓新北市更加美好。
北辰宮自民國65年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業。「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。
民政局表示，媽祖信仰是臺灣最具代表性的民間信仰之一，北辰宮長期推動地方信仰並結合公益服務，展現宗教團體的社會影響力與正向能量。同時也呼籲民眾參與活動時注意秩序與安全，讓宗教慶典圓滿順利，共享信仰帶來的平安與祝福。
