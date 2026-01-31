土城區農會慶祝農民節 米其林名店進駐年貨大街

土城區農會盛大舉辦115年農民節慶祝大會，新北市副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞與付出。(圖:新北市農業局提供)

土城區農會卅一日盛大舉辦一一五年農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，吸引滿滿人潮。新北市副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞與付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，鼓勵農友持續耕耘與累積農業實力。

土城區農會擴大舉辦農民節，表揚區內農業推廣貢獻人員。在地農友邱顯輝及其子邱奕豪分別獲得「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」。退伍後，邱奕豪返鄉與父親共同經營「輝要有機菜園」，逐步接手耕作經驗，成為獨立作業的夥伴。他也擔任農會公共服務講師，帶領小朋友體驗食農教育，讓孩子們親手栽培的有機蔬菜帶回家，拉近與農業的距離。

土城區農會理事長邱顯俊表示，今年農會擴大慶祝活動，家政班規劃年貨大街，展示各式料理，並邀請全台農、漁會及青農參與展售。今年首次邀請米其林推薦名店及胖卡車，現場超過百攤，熱鬧非凡。希望藉此推廣優質農特產品，支持在地農友，並感謝農民的辛勤耕作。土城區農會將持續深耕服務，協助農友拓展銷售通路，成為農民最信賴的依靠。

新北市副秘書長張其強表示，土城區農會致力於農村發展，成立綠色照顧站為長者提供多元服務。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後，迅速動員志工及在地民眾，組成「媽媽超人」團隊，共四百五十八人前往災區重建，展現社會責任。市府將持續推動「農業健康市／式」政策，辦理希望市集、青農力計畫及健康檢查，成為農民的堅強後盾，期待新北農業持續發光發熱。