土城區農會慶祝農民節 米其林名店進駐年貨大街





土城區農會今(31)日盛大舉辦115年農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，吸引滿滿人潮。新北市副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞與付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，鼓勵農友持續耕耘與累積農業實力。

土城區農會擴大舉辦農民節，表揚區內所有農業推廣有貢獻人員，其中在地農友邱顯輝及邱奕豪父子檔，分別榮獲「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」，備受肯定。青農邱奕豪退伍後即返鄉加入家中農務，與父親共同經營「輝要有機菜園」，在父親亦師亦友的帶領下，從清晨的拔菜、除草、整地、育苗、有機堆肥製作到配送蔬菜，逐步承接多年累積的耕作經驗，慢慢成為能獨立作業的重要夥伴。

新北市副秘書長張其強表示，土城區農會長期深耕農村發展，不僅成立綠色照顧站，提供長者多元服務，更在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉之際，迅速動員志工、家政班員、推廣義指及在地民眾，累計458人次組成「媽媽超人」團隊前往災區，投入家園重建工作，展現農會深厚的社會責任與實際行動力。市府團隊未來亦將持續推動「農業健康市／式」政策，辦理希望市集、青農力計畫及農漁民長者健康檢查等措施，成為農民最有力的後盾，期盼新北農業持續發光發熱。

邱奕豪亦更擔任土城區農會公共服務講師，藉由帶領小朋友走進菜園，體驗食農教育，在實作過程中學習有機耕作的知識，並讓孩子們將親手參與栽培的有機蔬菜帶回家，拉近孩童與農業之間的距離。邱奕豪說，務農雖然辛勞，但換得身心的自在與踏實卻是無可替代的，將透過有機農業實踐「吃當地、吃當季、減少碳足跡」的理念，期盼能在這片珍貴的土地上持續耕耘，成為願意承接土地與守護環境的人。

土城區農會理事長邱顯俊說，今年農會特別擴大舉辦慶祝活動，不僅由農會家政班精心規劃年貨大街，端出各式拿手料理，展現家政班的豐碩成果，也廣邀全台各地農、漁會及本市青農共同參與展售；今年更首次邀請米其林推薦名店及胖卡車進駐，現場超過百攤共襄盛舉，熱鬧非凡。

另配合農曆年前的採購熱潮，希望藉此推廣各地優質農特產品，以行動支持在地農友，也向農民長年辛勤耕作表達肯定與感謝。土城區農會也將持續深耕服務，更透過辦理社區小舖協助農友拓展銷售通路，成為所有農民朋友最穩固、最值得信賴的依靠。





