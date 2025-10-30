土城區農會攜手「媽媽超人」赴花蓮救災 媽祖祈福共襄善舉

媽媽超人協助災後復原。(圖:新北市農業局提供)

▲媽媽超人協助災後復原。(圖:新北市農業局提供)

白沙屯媽祖十月三十一日至十一月一日贊境土城為地方鄉親祈福，土城區農會將在贊境首日熱情迎駕，於大樓辦理祈福儀式，邀請農會農業志工、家政志工及來自花蓮光復的志工團隊與捐贈信眾共同參與，沿途設立服務帳篷，準備結緣農產品及結緣料理，提供香客與信眾補給，展現土城區農會最強的公益整合能力，歡迎民眾朋友共襄善舉。

日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉農業產銷設施及農作家園嚴重受創，立即投入災區工作，幫忙受災戶清淤泥、刷洗家園並提供熱食與餐飲服務，支援災後重建與安慰民心，充分展現農會落實社會公益的行動力與奉獻精神。

廣告 廣告

十月三十一日至十一月一日白沙屯媽祖土城贊境，農會更熱鬧籌辦祈福儀式，邀請來自四方的志工團隊與捐贈民眾共同參與祈福。此次活動不僅是物質的支援，更促進農會、社區及文化的交流，並藉由祈福儀式向所有志工與捐贈者表達由衷的感謝。

土城區農會家政班目前有九十七班、約二千四百人，家政陳媽媽表示，得知白沙屯媽祖將蒞臨土城，心中充滿期待，不僅感受到信仰的力量，也體會到地方團結的溫度。希望藉著媽祖的到來，讓更多人感受到平安與祝福的力量，同時也為花蓮災區祈福，願大家平安順遂。

贊境活動行經土城貨饒分部、農會本部及清水分部，結合農會農特產品，沿途提供土城區農會家政班自製萬用精油膏一千一百瓶、三峽天芳茶行-青農黃耀寬種植的碧螺春綠茶冷泡茶一萬瓶、三峽昌輝養蜂場-青農程英哲精心製作的蜂蜜水六千瓶、白沙屯媽祖故鄉-通霄鎮農會的彩虹玉米二千二百隻及草仔粿、肉粽、蔥油餅、包子、飲料、麵包、水果、玉米等共七萬三千多份結緣品，傳遞農會公益精神與祝福的心意。

土城區農會張國城總幹事表示，此次活動所有結緣品，皆來自捐贈者無私奉獻，農會很榮幸能用自身最大的資源與動員力，成為這份愛心的統籌與圓滿者。我們相信，這場結合在地資源與信仰的愛心結緣行，將是土城地區最溫暖的力量展現。

新北市農業局長諶錫輝表示，農會除服務農民外，也推動社會公益，新北已有十六家農會成立綠色照顧站，為當地農友及社區高齡長者提供貼心的服務及照顧；在這次花蓮風災，謝謝新北各農會陸續響應捐獻物資、金錢、人力等持續協助花蓮災後重建度過難關，不僅服務在地，也將愛心推廣至全臺。