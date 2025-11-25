土城十講搞什麼？陳培瑜要柯文哲先給個交待：藍白亂政害苦全台

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲涉入司法官司交保後，近日返回民眾黨中央黨部辦公，民眾黨主席黃國昌24日在直播中透露，柯文哲將展開重要旅程，接下來會啟動一系列「土城十講」，引發各界關注。對此，民進黨團今（25）日回應表示，土城十講究竟要談什麼仍不明朗，但民眾黨與藍白聯手一年多來在國會造成的亂象，早已影響全民生活，這才是柯文哲與黃國昌真正該面對、也躲不掉的問題。

民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、民進黨政策會執行長吳思瑤、立委沈伯洋出席，並接受媒體聯訪。

關於柯文哲的「土城十講」，陳培瑜首先感到「非常的意外跟詫異」，所謂的土城十講是要分享身為體驗的生活，還是他在土城的？以致於陳一度不知如何評論。

不過，陳培瑜指出，不管是黃國昌、柯文哲，誰是太陽、誰是月亮或星星，她認為，民眾黨的家務事，自己內部搞定就可以。但是，民眾黨八席立委，過去在一年多來，藍白聯手在立法院所造成的亂象，其實已經延伸到每一個人的真實生活當中，而且每一個人確確實實被影響到，這才是柯文哲所謂的「土城十講」必須要面對的事情。

她接著說，相較於其他的政治人物，其實柯文哲、黃國昌都屢屢在創造非常多「壞聲量」也是聲量的迷思下，不斷製造社會衝突，製造非常多錯假的訊息，讓社會在很多議題上，沒有辦法深入討論，這不是一個好的政治人物該有的作為。

陳培瑜強調，如果柯文哲或是黃國昌要召喚所謂的草粉、蔥粉，她認為，都必須要公開交代的是，面對台灣的未來，大家要如何團結一致向前才是最重要的事情。

鍾佳濱最後補充說，土城目前有收容人，收容人目前也都是具有公民權的公民，相信柯前主席如果要對於有公民權的公民進行講話，的確也是一個起點。

