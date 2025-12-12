「土城十講」上線 柯文哲關1年讀書百本：想當曼德拉不被仇恨囚禁

柯文哲土城十講首集上線。 圖：翻攝自柯文哲YT頻道

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入京華城收賄、圖利、政治獻金假帳案及公益侵占、背信等多項弊案遭起訴，被求刑28年6月。他11日在YouTube頻道上架「土城十講」第一講分享一年來在獄中的心路歷程時表示，在裡面除了發呆就只能讀書，一年下來讀了約100本。希望自己像南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）不被仇恨所淹沒，不想讓仇恨「永遠囚禁我自己」。

柯文哲提到，在監獄最大的困難是「沒有時間感」，不知道現在是幾點，甚至忘記幾月幾號，後來才靠著固定供水時間適應。在裡面除了發呆就只能讀書，一年下來應該讀了100本。讀第一遍會劃重點、寫註釋，過兩三天之後再快速閱覽一次，筆記寫了10幾本，現在正在整理。書的主題不是自己決定，黨部送來「我就念了」。

廣告 廣告

柯文哲提及曼德拉時感嘆「一個被關28年的人，他是怎麼走過仇恨...」，認為曼德拉被關這麼久卻沒有被仇恨淹沒「是有趣的題目」。柯文哲指稱，曼德拉應該也不是一開始就能原諒，慢慢時間久了去修煉「跟我一樣。」希望自己是曼德拉，而不是因為仇恨鞭屍楚王的春秋時期吳國重臣伍子胥，他說：「因為我不想讓仇恨，永遠囚禁我自己」。

曼德拉是南非反種族隔離運動領袖，因而被囚禁27年。1990年獲釋後推動和解，1994年成為南非首位黑人總統。2013年逝世；伍子胥為春秋時楚國人，父兄被楚平王所殺，逃亡至吳國。輔佐吳國攻破楚國為父報仇。後吳王夫差即位，伍子胥屢諫不納。被賜死。

柯文哲曾擔任台大醫院醫師、台北市長、民眾黨主席，去年參選總統落選。遭指控涉及京華城案及政治獻金假帳等多項弊案，去年底被檢方依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴，具體求處總計28年6月徒刑。柯文哲從去年9月首度遭羈押，歷經363天，今年9月8日以7000萬交保重獲自由，至今不斷喊冤，宣稱政治介入司法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「賴比小英糟糕」！柯文哲怒：別把司法當政治工具 為打柯傷害那麼多人

柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活