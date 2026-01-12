「土城十講」合體柯文哲聊什麼？蔡正元搶先曝光勁爆內容

前立委蔡正元日前秀出與民眾黨前主席柯文哲的合照，兩人同框展示腳踝上的電子腳鐐，引發討論。蔡正元透露，他受柯文哲之邀，參加「土城十講」第九講的錄影，兩人聊到了在台北看守所中的見聞，蔡正元也發現，柯文哲捲入京華城案的過程和自己的遭遇十分相似。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天在自己主持的網路節目「蔡正元講座」表示，看到柯文哲已經從被羈押一年之後的狀態中調適過來，開始有了生龍活虎之狀，「我看了就很欣慰，柯文哲是比較年輕，所以他有責任、有義務繼續為台灣打拚。」

廣告 廣告

蔡正元指出，錄製「土城十講」節目時，柯文哲準備了一個問題表訪問他。柯文哲提到，看守所每天都會公布菜單，蔡正元回憶，他先前被羈押了4個月，大概也是吃同樣的菜單，菜品的名字都很好聽，還會擺出樣品，「我跟各位講啊，名不符實，差距太遠了。」

柯文哲和蔡正元一同翹腿展示電子腳鐐。（圖／翻攝蔡正元臉書）

蔡正元指出，看守所裡面不能自己花錢買東西吃，只能由外面帶會客菜進來，有些人家境不好，親友沒能力帶菜。外面帶進來的菜當中，最受歡迎的是「醃牛肉」，因為自己若吃不完，還可以分配給同房的獄友，不過他也忘記問柯文哲，有沒有找人幫忙帶會客菜。

對於柯文哲感嘆，在看守所裡面看到另外一個世界，蔡正元則說，「你以前當醫生，不是看著人死，就是看著人活，你的眼中的人只有兩種，死人跟活人，這兩個加起來叫病人。」

柯文哲。（圖／中天新聞）

兩人也聊到了柯文哲的官司，蔡正元對柯文哲說，自己一開始就判斷，這些綠色檢察官逮捕柯文哲是完全沒有證據，「為什麼我會直截了當這樣判斷？因為他那個手法跟當時在羈押我一模一樣，就是先射箭再畫靶，什麼叫先射箭再畫靶？我現在要抓你，而且不管這個罪名合不合理，也不管這個罪名有沒有證據，先抓了再找證據。」

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中