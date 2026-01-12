「土城十講」和柯談了什麼？蔡正元爆內幕

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年6月，他10日於臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐，引起外界討論。而在今（12）日，蔡正元也在網路節目中，揭露當天和柯文哲的談話內容。

蔡正元10日在臉書發文，以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，並表示此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。他提到，柯文哲透露曾花1個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊，而自己同樣是在1個月內於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。

蔡正元今天在其主持網路節目「蔡正元講座」表示，在錄製「土城十講」時，柯文哲準備了一個問題表訪問自己，首先是看守所菜色方面問題。他回憶，自己先前被羈押4個月，大概也是吃相同菜單，菜品的名字都很好聽，還會擺出樣品，但名不符實，而看守所中不能自己花錢買東西吃，只能從外面帶會客菜，而在外帶進來的會客菜中，最受歡迎的菜色是醃製牛肉，因為若吃不完，還可以分給同房獄友。

除了看守所菜色，蔡正元也和柯文哲聊到柯官司方面問題，他告訴柯，自己一開始就判斷，這些綠色檢察官是在完全沒有證據的情況下逮捕柯文哲，因為相關手法與當時自己的遭遇一模一樣，即先射箭再畫靶、「先抓了再找證據」。

