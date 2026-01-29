土城國中學子 3D列印做風機

土城國中李允芸(左)、黃振軒(右)、薛庭任(中)同學對科學研究很有興趣，設計「便攜式充氣型葉片微型風機」作品。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

二０二六年ＩＥＹＩ世界青少年發明展暨台灣選拔賽，一月二十八日至二十九日在國立台灣師範大學舉行，吸引全國超過一千三百位青少年科創好手齊聚一堂，共有五百六十支隊伍晉級複審，競爭激烈。賽事涵蓋「災害管理與安全」、「休閒與教育」、「永續發展與農業技術」、「社會關懷」、「便利生活」及「前瞻技術∕工業設計技術」等六大主題，展現學生以科技回應生活需求、以創新對接全球趨勢的實作能力。

教育局長張明文表示，新北市在今年選拔賽中表現亮眼，共有六十二支隊伍晉級複審，參賽規模與整體競爭力均位居全國前列。擔任ＩＥＹＩ國際主席的台師大工教系教授洪榮昭指出，ＩＥＹＩ世界青少年發明展已邁入第二十二屆，持續深耕ＳＴＥＡＭ教育，強調探究與實作並重。從本屆新北市學生作品可見，「便利生活」與「災害管理與安全」最受青睞，「前瞻技術」亦高度受到關注，顯示學生能從生活觀察出發，進一步思考如何以科技回應未來挑戰。

在眾多作品中，土城國中李允芸、黃振軒、薛庭任同學今年以「便攜式充氣型葉片微型風機」再次挑戰賽事，作品具備充氣收納、靜音安全及易修耐用特色，可廣泛應用在戶外活動與災害緊急應變使用，研發過程中克服３Ｄ列印與零件公差等技術困難，透過反覆測試與團隊合作終於順利克服。

新店國小白礿霓、梁庭郡、宋芝妤同學則設計研發「充氣枕頭鉛筆盒」，讓平凡文具搖身一變成為舒適午睡枕。白礿霓同學分享，備賽過程雖充滿挑戰，卻磨練出強大抗壓性，團隊成功的秘訣在於成員間的「包容與團結」，以溫暖提醒取代責備，這是科學研究中不可或缺的團隊精神。