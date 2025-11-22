土城在地小吃巡禮～湯頭鮮甜的虱目魚肚米粉，冷天必喝！別忘了加點一份酥脆炸蝦捲
中午沒下雨，騎車出來吃午餐
原本看好要吃學成路的江家雞肉飯，結果在學府路停紅燈的時候看到魚佳堡
剛好有位外送員剛取餐出來，馬上跟阿肥說不然改吃這間，看起來好像不錯
天氣冷冷的喝點魚湯暖暖身體！
位置在學府路，布朗沃正對面
學府路車流大不太好停車，可彎進學成路，學成路兩邊都有機車格比較好停
玻璃門張貼的營業時間11：00-01：00，含括午餐到宵夜場
不確定營業到00:00還是01:00，跟google上的時間不太一樣
門口、櫃台都有菜單
賣的品項很多，絕大部分是海鮮，也有提供油雞腿或蒜泥白肉便當
點完餐先在櫃台結帳，目前只收現金
桌面不油膩
燙青菜選了大陸妹，調味對我來說有較鹹一點
不喜歡添加醬料的朋友可以先跟店家說一下喔
炸蝦捲一份四條，有附沾醬，感覺是甜辣醬
無刺虱目魚肚米粉
湯頭蠻鮮甜的味道不重，這麼冷的天喝點魚湯還真的不錯
因為我不太喜歡虱目魚所以就沒吃啦，光喝湯而已！
蚵仔滷肉飯
滷肉丁入口即化，蚵仔新鮮飽滿，滷汁也給的蠻夠的
味道不死鹹，對我來說還蠻剛好，是大眾化口味喔！
【魚佳堡小吃店】
地址：新北市土城區學府路一段176號1樓
電話：02-8273-1889
營業時間：11:00-00:00
文章來源：珍妮佛的花草呢喃
