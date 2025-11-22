土城在地小吃巡禮～湯頭鮮甜的虱目魚肚米粉，冷天必喝！別忘了加點一份酥脆炸蝦捲

中午沒下雨，騎車出來吃午餐

原本看好要吃學成路的江家雞肉飯，結果在學府路停紅燈的時候看到魚佳堡

剛好有位外送員剛取餐出來，馬上跟阿肥說不然改吃這間，看起來好像不錯

天氣冷冷的喝點魚湯暖暖身體！

新北土城｜魚佳堡小吃店

位置在學府路，布朗沃正對面

學府路車流大不太好停車，可彎進學成路，學成路兩邊都有機車格比較好停

玻璃門張貼的營業時間11：00-01：00，含括午餐到宵夜場

不確定營業到00:00還是01:00，跟google上的時間不太一樣

門口、櫃台都有菜單

賣的品項很多，絕大部分是海鮮，也有提供油雞腿或蒜泥白肉便當

點完餐先在櫃台結帳，目前只收現金

桌面不油膩

燙青菜選了大陸妹，調味對我來說有較鹹一點

不喜歡添加醬料的朋友可以先跟店家說一下喔

炸蝦捲一份四條，有附沾醬，感覺是甜辣醬

無刺虱目魚肚米粉

湯頭蠻鮮甜的味道不重，這麼冷的天喝點魚湯還真的不錯

因為我不太喜歡虱目魚所以就沒吃啦，光喝湯而已！

蚵仔滷肉飯

滷肉丁入口即化，蚵仔新鮮飽滿，滷汁也給的蠻夠的

味道不死鹹，對我來說還蠻剛好，是大眾化口味喔！

【魚佳堡小吃店】

地址：新北市土城區學府路一段176號1樓

電話：02-8273-1889

營業時間：11:00-00:00

