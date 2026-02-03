土城女童陳屍房內…隔日一家7口中毒！高大成揭1關鍵

社會中心／張予柔報導



新北市土城區今（3）日凌晨發生一起驚悚的一氧化碳中毒事件，一家七口緊急送醫，其中包括三名成人與四名未成年人。該戶民宅的熱水器安裝在後陽台，疑因通風不良導致燃燒不完全，屋內一氧化碳累積，造成住戶出現頭暈、噁心等中毒症狀。值得注意的是，該民宅昨（2）日下午就發生悲劇，11歲長女在房內陳屍，警方目前仍在調查女童死亡原因是否與一氧化碳中毒有關。





土城11歲女童離奇身亡…隔日一家7口中毒送醫！高大成警告「粉紅屍斑」是關鍵

女童昨（2）日在5樓臥室離奇身亡，高大成推測死因可能為一氧化碳中毒，提醒熱水器室內使用風險，若及時檢查熱水器，有機會避免後續集體中毒事件。（圖／民視新聞資料照）

11歲女童疑一氧化碳中毒離世 法醫高大成：粉紅屍斑是關鍵

據了解，11歲女童2日在5樓臥室睡覺，母親下午前往叫喚時，發現女兒完全沒有反應，且失去呼吸心跳，緊急撥打119求救，救護人員趕抵現場後發現，女童已明顯死亡多時。根據《ETtoday》報導，法醫高大成受訪時指出，一氧化碳是可怕的「隱形殺手」，推測女童死亡原因應該也是因一氧化碳。他表示，一但人體感覺到頭暈，距離死亡往往只剩幾分鐘。他指出，中毒者的屍斑呈現「粉紅色」，由於小孩皮膚白皙，如果家屬經驗不足，很容易誤判死因。高大成感嘆，若在第一時間報警驗屍，法醫透過屍斑顏色就能判斷是否為一氧化碳中毒，或許能及時檢查熱水器，避免後續的集體中毒悲劇事件。

今（3）日土城民宅發生一氧化碳中毒事件，屋內7名住戶送醫觀察，高大成提醒一氧化碳奪命速度驚人。（圖／民視新聞資料照）

高大成揭「室內熱水器隱憂」99%悲劇來自熱水器！

今（3）日凌晨發生中毒事件時，屋內7名住戶中，包括30多歲的母親與10多歲的姪女出現頭暈症狀，40多歲女性親戚與20多歲親戚女友，以及三名未滿5歲的幼童意識清醒，但為安全起見均送往板橋亞東醫院觀察。高大成指出，一氧化碳分子量比空氣輕，會向上飄移，「這就是為什麼熱水器裝在5樓，死掉的往往是住6樓頂加的人」。他強調，許多人誤以為感覺不適就能及時逃生，高大成直接給了否定答案「不要異想天開！」，實際上血液中血紅素與一氧化碳結合速度比氧氣快200倍，「一開始你會頭暈、噁心、嘔吐，你以為是今天精神不好，但差不多過10分鐘就死掉了！」高大成強調，多數人都是在漸漸昏迷中睡著，根本沒有機會求救。他呼籲，台灣99%以上的中毒案都是因為熱水器安裝在室內，建議全面將熱水器移至通風處或室外，並提醒民眾，「等你聞到那個味道時，通常已經來不及了（接近死亡）」。

原文出處：土城11歲女童離奇身亡…隔日一家7口中毒送醫！高大成警告「粉紅屍斑」是關鍵

