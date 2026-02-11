土城所長劉宗鑫遭女毒駕拖行殉職 家屬盼唯一死刑
新北市 / 綜合報導
2024年，時任新北市土城區清水派出所所長的劉宗鑫，值勤遭女毒駕撞死一案，新北地方法院一連六天密集審理，今(11)日將做出一審判決，劉宗鑫的父親和遺孀，在法庭上下跪痛哭。而肇事的陳姓女毒犯，出庭時卻一臉冷漠，甚至還傳出被關押時，曾表示「沒有難過」，還說有寫經書，有想和被害家屬道歉，但她否認有殺人意圖，甚至反控是殉職所長執意不放手，這番話讓被害家屬情緒激動，希望判處被告唯一死刑。
殉職所長劉宗鑫父親說：「我現在心頭很亂，因為今天是訴訟的最後一哩路，我要全心全意把精神放在那邊。」強忍淚水語代哽咽，懷著沉痛心情走進法院，他是前土城清水派出所，殉職所長劉宗鑫的父親，一連6天密集開庭，土城分局長沈明義，也親自到場陪在家屬身旁。
因為今(11)日就要面對一審判決，2024年殉職所長劉宗鑫，盤查陳姓女毒犯，卻因對方拒檢想逃，所長緊抓車窗不放，被一路高速拖行，撞上施工護欄不幸身亡，記者VS.陳姓嫌犯說：「妳知道妳撞死人了嗎，妳知道妳毀了一個警察的家庭嗎。」
毒駕撞死人還逃逸的就是這名陳姓女子，當時懷著身孕，卻說自己不曉得，遭關押時，還曾向監所人員表示，她沒有感覺難過反控是因所長要搜包包她拒絕，卻被刁難，承認當時有加速，但因被拉衣袖才失控，以為所長會放手，沒有意圖殺人。
甚至還寫經文想和被害家屬道歉，但家屬怒控，這就是血淋淋的殺人案，庭上下跪痛哭，求法官判處唯一死刑，殉職所長劉宗鑫父親說：「困苦，悲痛，轉達給社會周知，讓社會祥和安定，這是我最感嘆的。」在法庭上，哭得肝腸寸斷，家屬不求高額賠償，只希望司法，能還給被害者一個公道。
