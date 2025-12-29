土城捷運工程造成鄰損 守護鄉親林金結爭取現勘修復

248251229a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市捷運三鶯線即將完工，本是地方期盼的交通喜事，但對土城區中央路4段的鄉親來說，卻成了生活困擾。市議員林金結近日接獲陳情，鄰近捷運媽祖田站的社區入口出現不明龜裂，且階梯縫隙有逐日擴大的趨勢。當地住戶無奈表示，在此居住30年都平安無事，自從捷運工程的大型重機具頻繁進出後，裂縫問題才開始浮現，受當地民眾極大心理壓力。

林金結表示，面對住戶憂慮，雖然捷運局依據監測數據初步判定非工程直接影響，但這套說法難以平息居民恐懼，尤其龜裂與縫隙是肉眼可見的事實，加上社區地勢較低，大家更擔心若地層持續變動，未來一旦遭遇大雨，雨水恐怕會灌進地下室造成損失。林金結認為，公共建設必須以安民為首要，不能僅靠冰冷的數據就撇清責任，主管機關應展現敦親睦鄰的誠意。

為此林金結日前邀集工程與公務單位重回現場會勘。並提出3大訴求，首要任務是釐清真相，透過現場鑑定確認損害原因是否與重車進出有關；其次是強化排水，針對低窪地形協助施作排水設施，杜絕淹水後患；最後則是要求捷運局主動協助修復，還給鄉親安全的居住環境，守護鄉親的居住權益。

林金結強調，建設帶來的便利不應建築在居民的恐懼之上，損害發生在工區旁，政府就有責任協助處理。他會持續盯緊會勘後的改善方案與進度，確保施工單位落實修復承諾，讓土城鄉親在迎接捷運通車的同時，也能擁有一個住得安心、不用擔心受怕的家園。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

