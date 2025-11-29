土城新核心 家泰∞嘉潤．丰藏動工

家泰建設機構與嘉潤建設共同打造的指標案「家泰∞嘉潤．丰藏」正式開工，基地位於金城路二段與青仁路口，距離未來萬大線LG10站與施工中的金城交流道皆約350米，鄰近土城長庚醫院及未來司法園區，具備重劃區核心的發展潛力。

以「為居住而建」為核心理念，重視建築尺度、人本動線與耐久工法，希望透過細膩設計與嚴謹品質，回應家庭對安心成家的需求，基地約720坪，規劃地上19層、地下4層，共144戶住宅與8戶店面，並配置154個平面車位，推出2房、2+1房與3房產品。

廣告 廣告

建築規劃由豪宅團隊「工一設計」擘劃，以宜居、舒適與全齡共享為主軸，近7米挑高大廳搭配1+2樓垂直綠意中庭、交誼廳與會議室，並導入太陽能板提供公設照明，以具體作法落實永續精神，營造沉穩且具儀式感的生活氛圍。

本案一次取得WELL WFR健康住宅、耐震標章、無障礙一級、黃金級綠建築與智慧建築五大認證，成為土城少見的全方位健康宅，從結構安全到空氣品質、從節能到智慧管理均以高規格打造。

全案提供10年防水保固，並採用國際建材，包括日本YKK氣密窗、德國GREEN WEB防霾紗窗、日本Panasonic全熱交換系統、日本INAX衛浴、TOTO全自動馬桶、美國KOHLER鏡櫃，以及HITACHI電梯，並設置電動車匯流排，以提升長期居住品質。

基地坐落金城林蔭大道首排，享開闊街廓與綠帶景觀，周邊生活機能完善，鄰近全聯、家樂福、特力屋及文化公園，兼具便利與自然。