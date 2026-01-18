土城旅館驚傳天降熱水壺 情緒失控男砸車又拆電視遭強制送醫

土城旅館男失控情緒炸裂天降熱水壺砸車街頭驚魂錄。（圖 ／翻攝畫面）

新北市土城區中央二路17日上午7時許，發生一起驚險又離譜的意外事件，1間位於路旁的旅館，突然傳出「天降熱水壺」，1只熱水壺從高處墜落，直接砸中下方行駛中的小客車，引擎蓋當場受損，所幸未造成人員傷亡，否則後果不堪設想，當時正值早晨車流量較大的時段，突如其來的墜落物，讓現場駕駛與路人都嚇出一身冷汗。

根據路口監視器畫面顯示，事發瞬間中央二路車輛往來頻繁，1輛轎車正常行駛時，突然有物體從天而降，重重砸在引擎蓋上，駕駛立刻緊急停車查看狀況，現場一度造成短暫混亂，警方與消防人員獲報後迅速趕抵，並循線確認墜落物來源，發現熱水壺是從一旁旅館房間被人丟出。

廣告 廣告

警方進一步了解，該房間入住者為36歲楊姓男子，疑似情緒嚴重失控。警消進入房內後，發現楊男正在房間內大肆破壞，不僅將壁掛電視拆毀，鏡子也被砸破，房內一片凌亂，據了解，楊男當時情緒激動，幾乎無法正常溝通，甚至還將熱水壺高舉後直接往窗外丟擲，才會釀成砸車事件。

由於現場警消判斷楊男已有傷害他人之虞，且精神狀況明顯不穩定，為避免進一步危險發生，依法採取強制措施，將楊男送往醫院救護與評估，至於遭砸毀的車輛與旅館內部設施，後續將依相關法規進行毀損責任釐清與偵辦。警方也呼籲，民眾若情緒不穩或精神狀況異常，應及早尋求協助，避免一時失控釀成無法挽回的意外。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人