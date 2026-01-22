土城某幼兒園師涉虐童 4天內踢踹、拉扯50多次

「慣犯集團立刻列管，全面清查別再流竄！」高呼口號表達訴求，受害家長與立委上午召開記者會控訴，新北某連鎖集團幼兒園在去年8到10月及近期，皆持續爆發不當對待事件，包含未具教保資格卻違法帶班的曾姓老師，以及明知不當行為卻未即時制止、甚至參與其中的吳姓教保員。

受害學童家長代表蔡小姐表示，「我小孩就陸續出現摳手摳到流血的情形，然後咬手指跟異常的驚嚇反應。2025年的7月我的孩子終於情緒潰堤，每天都哭著拒絕上學。」

廣告 廣告

立委辦公室指出，根據監視器影像顯示，曾老師在短短4天內對幼幼班孩子出現高頻率、反覆性的拉扯、推倒等行為高達50多次，受害幼童至少5人，實際致電園方則無得到回應。

民進黨立委林月琴指出，「年年違法卻年年照樣開新園的一個教育集團，在新北、桃園總共18間。」

記者會也提出訴求，包括重新檢視本案是否構成重大情節並加重處分；全面清查該集團旗下教育機構並暫停其新設園所、新收托資格；將不適任教保人員登錄系統，提供受害家長完整監視器畫面及調查報告。

教育部國民及學前教育署學前組科長陳鉉淑回應，「我們函文新北市政府教育局，請他們在遮蔽孩子的隱私之後提供給家長來做一個閱覽。」

新北教育局則表示，去年7月接獲民眾陳情後第一時間即啟動調查，並調取完整監視器畫面，擴大查證發現曾姓職員對 5名幼生有拍打、拉扯、推擠等不當管教行為成立，立即要求園方將該員停職，避免再接觸幼生。

新北市教育局幼兒教育科長黃英培說明，「全案於去年9月完成調查，教育局依法對幼兒園及行為人合計重罰13萬2000元，並公告姓名列管，絕不寬貸。」

新北市長侯友宜表示，「不當對待絕不容忍，必須嚴懲，加強我們不定期的查察且對人員更嚴格核定。」

至於該名曾姓職員未具教保服務人員資格已構成違法帶班行為，新北教育局已一併裁處，並將該園列為加強查核對象。