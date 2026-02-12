土城樹林線第一跨預鑄梁年前成功吊裝 捷運局長深夜領軍慰勞團隊

團隊緊盯預鑄樑精準定位。（新北市政府捷運工程局提供）





新北交通建設年前迎來重大進展！新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，新北捷運工程局長李政安親自坐鎮第一線，緊盯長達27公尺、重達146噸的預鑄梁精準定位，並慰勞現場通宵奮戰的施工人員，土城樹林線成功吊裝，標誌著正式挺進「上部結構」施工期。

新北捷運工程局長李政安說明，土城樹林線預鑄U型梁，長約27公尺、重達146噸，從新莊預鑄梁廠出發，穿越市區街道抵達樹林大安路工區，在起吊過程中，都考驗著工程團隊的默契，首跨預鑄梁精準定位、吊裝完成，代表土城樹林線開始進入「上部結構」施工期。

捷運局長李政安進一步指出，為了將交通影響降至最低，規劃夜間吊裝施作，施工團隊展開與時間賽跑的精密作戰，從晚間10點封路至隔天清晨6點，短短8個小時內，必須先完成風速量測、一機三證、吊車檢查等等嚴謹的前置作業後，再進行預鑄梁起吊作業，凌晨6點天快亮之前，就得讓道路恢復順暢，確保市民通勤不受影響。單一夜間最多可吊裝6支預鑄梁，每一支梁的升空，都代表我們離便利的捷運生活又跨進了一步，特別感謝周圍居民的包容與配合，讓工程能順利進行。

李政安局長詳細說明，CQ890樹林段全長6.6公里，採全線高架設計，共8座車站，共有202支預鑄U型梁，路線行經為板橋區溪城路-樹林區中華路-八德街-大安路-中正路-桃園市龜山區萬壽路一段-新莊區中正路，橫跨新北三個行政區及桃園市龜山區，其中還須跨越台鐵軌道並穿越高鐵高架橋，也增加了工程挑戰性。

新北捷運局補充說明，捷運土城樹林線直線段採用預鑄U型梁工法外，轉彎段及長跨距區段則依結構需求，分別採用場鑄梁或鋼構梁施工。目前樹林段基樁工程完成40%、墩柱完成25%，努力朝向2031年完工，提供樹林區的市民朋友們，一條安全、便捷的通勤新選擇。

