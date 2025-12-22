土城樹林線進入全面施工，未來串聯 4 線，拼 2031 年完工！

新北市重大捷運建設再傳進展。由新北市政府捷運工程局推動的「捷運土城樹林線」正式宣布全線動工，其中貫通全線的關鍵工程 CQ880B 土城高架段，已於 2025 年 12 月 19 日舉行開工動土典禮，象徵土城樹林線進入全面施工階段，並朝 2031 年全線完工通車的目標全力推進。

新北市府指出，土城樹林線被視為串聯新北西南側的重要交通動脈，此次 CQ880B 土城高架段動工，不僅是工程進度的重要里程碑，也被定位為全線的「黃金中樞」。未來通車後，將可有效改善中和、土城、樹林與新莊一帶的通勤動線，提升整體交通便利性。

新北市長侯友宜表示，CQ880B 土城高架段東接 CQ880A 土城地下段，西連 CQ890 樹林段，全長約 3.82 公里，規劃 3 座車站（LG11、LG12、LG13）、4 段高架橋及 1 座主變電所，是貫通土城樹林線不可或缺的核心工程。

隨著中央核定財務修正計畫，該段工程順利決標並正式動工，市府也要求施工團隊在確保安全與工程品質的前提下，加速推進工期，力拚 2031 年如期完工。

土城樹林線完工後，最大亮點之一在於 4 線捷運串聯優勢。未來可於土城站轉乘板南線，在迴龍站轉乘中和新蘆線與桃園棕線，並於中和高中站銜接萬大中和線，讓民眾可「一車到底」從新莊迴龍直達台北市中心。

市府預估，通車後新北西南側居民前往台北市中心的通勤時間，將可縮短約 20 分鐘，對長期仰賴板南線與公車通勤的族群而言，具備結構性的改善效果。

（本文資訊、圖源：新北市政府捷運工程局）

