捷運土城樹林線高架段開工 侯友宜：全線拚2031年完工

(記者謝政儒新北報導)新北市政府積極推動捷運軌道建設，今（19）日舉辦「捷運土城樹林線CQ880B區段標工程開工祈福典禮」，市長侯友宜與市府團隊、各級民意代表及施工團隊共為工程祈福，他強調，土城樹林線為重要交通節點，全力朝2031年完工通車的目標衝刺，完工後可串聯板南線、萬大中和線、中和新蘆線及桃園棕線，大幅縮短通車時間。







侯友宜表示，捷運土城樹林線共分3個區段標辦理，全線回歸新北市政府主責。其中，CQ880B土城高架段施作難度高，經半年努力終於順利決標，今天的開工典禮為土城樹林線重要里程碑，盼工程如期如質完工。此外，萬大中和線預計於後（116）年完工，待CQ880B土城高架段完工後，土城樹林線將可銜接萬大中和線，串連中和、土城、樹林及新莊地區，未來民眾前往臺北市可「一車到底」，縮短20分鐘的通勤時間。



侯友宜感謝臺北捷運局及臺北捷運公司在推動軌道建設過程中的通力合作，也感謝民意代表的支持，以及中央核定財務修正計畫，因為有各界一同努力，讓捷運土城樹林線全線順利開工，期待完工後便捷又快速的捷運路網，能帶動沿線地區發展。



捷運局補充，土城樹林線將導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術、景觀與建築的整合設計，呈現沿線文化脈動，讓車站不單只是交通節點，更是提升城市風貌、展現地方文化脈動的「城市藝術地標」。