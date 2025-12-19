捷運土城樹林線高架段開工 侯友宜：全線拚2031年完工
(記者謝政儒新北報導)新北市政府積極推動捷運軌道建設，今（19）日舉辦「捷運土城樹林線CQ880B區段標工程開工祈福典禮」，市長侯友宜與市府團隊、各級民意代表及施工團隊共為工程祈福，他強調，土城樹林線為重要交通節點，全力朝2031年完工通車的目標衝刺，完工後可串聯板南線、萬大中和線、中和新蘆線及桃園棕線，大幅縮短通車時間。
侯友宜表示，捷運土城樹林線共分3個區段標辦理，全線回歸新北市政府主責。其中，CQ880B土城高架段施作難度高，經半年努力終於順利決標，今天的開工典禮為土城樹林線重要里程碑，盼工程如期如質完工。此外，萬大中和線預計於後（116）年完工，待CQ880B土城高架段完工後，土城樹林線將可銜接萬大中和線，串連中和、土城、樹林及新莊地區，未來民眾前往臺北市可「一車到底」，縮短20分鐘的通勤時間。
侯友宜感謝臺北捷運局及臺北捷運公司在推動軌道建設過程中的通力合作，也感謝民意代表的支持，以及中央核定財務修正計畫，因為有各界一同努力，讓捷運土城樹林線全線順利開工，期待完工後便捷又快速的捷運路網，能帶動沿線地區發展。
捷運局補充，土城樹林線將導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術、景觀與建築的整合設計，呈現沿線文化脈動，讓車站不單只是交通節點，更是提升城市風貌、展現地方文化脈動的「城市藝術地標」。
其他人也在看
到台北省20分鐘！土城樹林線全線動工 侯友宜：拚120年完工
新北捷運土城樹林線CQ880區段經流標4次，台北市捷運局拆分為A、B段招標，A段已於民國113年開工，B段流標後由新北市捷運局取回自辦，並於今年10月決標，新北市長侯友宜今（19）日主持CQ880B區段開工動土典禮，宣告土城樹林線全線動工，力拚民國120年完工，未來通車後可縮短往台北市中心20分鐘通勤時間。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
新北捷運土城樹林線土城高架段開工 拚2031年通車
（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運土城樹林線區段標CQ880B（土城高架段）今天開工，朝2031年通車目標推進。市府表示，屆時將串聯萬大中和線，並可由新莊、迴龍直達中正紀念堂，節省約20分鐘通勤時間。中央社 ・ 13 小時前 ・ 1
北車、中山站隨機傷人事件 陸海空場站加強戒備
（中央社台北19日綜合報導）台北車站及捷運中山站周遭今天發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備，包括交通部所屬陸海空及縣市交通場站已加強戒備。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
巴黎啟用首條通勤纜車 日逾萬名乘客受惠
法國巴黎第一條城市通勤用的纜車正式啟用，這條纜車全長4.5公里，而且還能將郊區通往巴黎市區的車程，從40分鐘縮短到只有18分鐘。不僅如此，運輸成本也大幅降低，原本建造地鐵需要10億歐元，但纜車的成本只需要地鐵的十分之一。公視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
捷運土城樹林線全線啟動！黃金中樞CQ880B開工力拚2031完工
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北捷運土城樹林線全面動工！貫通土城樹林線全線的關鍵CQ880B(土 […]觀傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 4 小時前 ・ 44
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 7
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【房地產週報】央行連七凍維持利率！2026房市恐進入空頭 限貸令滿週年房價南北對決！高雄慘跌8.6%雙北竟還在漲
央行12月18日理監事會連七凍，三大利率維持不變，房貸管制回歸銀行自主控管。限貸令滿一年，房市呈現「南北兩樣情」，雙北小漲但越往南修正越明顯，高雄年減8.6%最慘。投資客退場後剩首購撐盤，買方不追價反殺價。展望2026年，專家預測供過於求、賣壓湧現，空頭循環持續到年底，建議選擇「三高、二多」抗跌區並避開地雷區，採取進可攻退可守策略。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前 ・ 17
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 19
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 15 小時前 ・ 298
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130