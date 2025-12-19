土城樹林線CQ880B動土 全線開工

新北市長侯友宜（左四）19日主持捷運土城樹林線CQ880B區段開工動土典禮。（王揚傑攝）

新北捷運土城樹林線CQ880區段經流標4次，台北市捷運局拆分為A、B段招標，A段決標後已於民國113年開工，B段流標後由新北捷運局取回自辦，114年10月決標。新北市長侯友宜19日主持CQ880B區段開工動土典禮，宣告土城樹林線全線動工，力拚120年完工，未來通車後可縮短往台北市中心20分鐘通勤時間。

侯友宜表示，捷運土城樹林線共分3個區段標，全線回歸新北市政府主責。其中CQ880B土城高架段施作難度高，經半年終於順利決標，盼工程如期如質完工。

捷運萬大中和線預計116年完工，待土城高架段完工後，土城樹林線可銜接萬大中和線，串連中和、土城、樹林及新莊，未來新北西南側居民前往台北市可「一車到底」，縮短20分鐘的通勤時間。

捷運局長李政安指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等；開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計115年開始圍籬施工。

捷運局說明，全線完工通車後將可串聯土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線及桃園棕線4線，並於中和高中站銜接萬大中和線，帶動沿線都市更新與區域發展，朝北北桃共榮生活圈邁進。土城樹林線透過公共藝術，呈現沿線文化脈動，展現地方的「城市藝術地標」。

國民黨議員江怡臻指出，土城樹林線將串聯板南線、新店線、環狀線、新莊線等，不僅串聯台北市，更透過桃園棕線銜接桃園，民眾未來往北往南都更加便利。施工期間難免對交通造成影響，請鄉親多多包涵，已要求捷運局監督施工團隊，以安全及品質至上。

民進黨議員彭一書建議，施工路段內有多所學校，市府應提前完善各項配套措施，包括交通疏導、施工安全管理、噪音與粉塵管控，並設立民眾反映窗口，即時回應居民與家長反饋，降低施工對生活與學習帶來的影響。